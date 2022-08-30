東華三院首辦小學競速無人機比賽　東華三院曾憲備小學奪雙冠軍

東華三院在香港無人機運動總會及數碼港的支持下，日前於數碼港商場舉辦首屆「東華三院少年競速無人機比賽」，轄下15所小學共60名小學年輕「飛手」進行了30場比賽，最後由北區東華三院曾憲備小學奪得團體賽和個人賽雙冠軍。



競速無人機比賽結果

無人機競速運動是新興運動，講究選手在高速下的操控技術和心理質素。是次比賽參賽者需要操控迷你無人機在最短時間穿越賽道上所有障礙物，完成3圈賽事。團體賽冠軍由東華三院曾憲備小學奪得，亞軍及季軍分別是東華三院李東海小學及東華三院鶴山學校。

個人賽冠軍由東華三院曾憲備小學的呂柏霖奪得，而亞軍為東華三院李東海小學的尹棱毅，季軍則為東華三院鶴山學校的鍾皓楷和東華三院姚達之紀念小學（元朗）的柯亮。

東華三院主席兼名譽校監馬清揚（前排左二）及副主席曾慶業（前排左一）頒發獎項予團體冠軍東華三院曾憲備小學參賽者何俊熹（前排左三）、黃擇安（前排左四）、呂柏霖（前排左五）及黃芷睿（前排左六）。（東華三院提供）

東華三院主席兼名譽校監馬清揚（前排左一）頒發個人賽冠軍予東華三院曾憲備小學的呂栢霖。(東華三院提供）

東華三院主席兼榮譽校監馬清揚表示，無人機已發展成為體育競賽項目，2018年由國際航空運動聯盟舉辦的「世界無人機競標賽」每年皆有香港代表參賽，無人機更有望在2023年杭州亞運會成為正式的獎牌項目，故認為東華三院的學生需要跟上世界體育競技潮流。

他又指，東華三院積極配合STEM教育的趨勢，為屬下中小學增撥資源添置無人機等STEM教育設備，今年首次將無人機教學推廣至屬下15所小學，期望學生透過比賽掌握操控無人機的技巧和飛行原理，培養學生在科技上的解難能力，為日後在相關創科行業的發展奠下基礎。