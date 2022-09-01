疫情．最新｜最快下周公布疫苗通下調至5歲　打兩針、兩月過渡期

單日確診破萬，本港今日（1日）本地新增確診10342宗，包括244宗輸入，累計2627名確診病人留院，包括349宗新增個案，48人危殆，多11人死亡。聯合醫院呈報一宗15個月大女嬰染疫危殆個案，8月30日快測陽性，今日凌晨三次抽搐到急症室求診，目前可自行呼吸，維生指數穩定，腦掃描檢查正常，在深切自療部留醫，情況危殆，女嬰母親及同住祖母亦檢測陽性。學校呈報139宗個案，7間學校有班級爆疫要停課一周。



政府預備下調疫苗通行證年齡到5歲，要打兩針，最快下周或未來一兩星期公布詳情，預計有2個月過渡期安排兒童打針。



昨日疫情總覽：



8月31日本地個案的即時有效繁殖率為1.36，代表確診宗數仍會上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月1日 創知中學開學▼



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▼5月3日 中學復課▼



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【17:21】本港新冠疫情持續，政府今日（1日）表示，本港三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別是中西區旭龢道與巴丙頓道一帶；黃大仙區嘉峰臺、帝峯豪苑等屋苑；以及元朗區栢慧豪園及栢慧豪廷等。政府將會陸續向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

▼9月1日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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【17:01】本港疫情增溫，今（1日）確診個案再次破萬，多項體育賽事受疫情影響及入境檢疫限制，未能如期舉行。香港羽毛球總會宣布，將取消在11月舉行的香港羽毛球公開賽，即連續三年「斷纜」。

【17:00】豐和邨和安樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（2日）上午約十一時三十分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:58】劉家獻表示，公院在解除確診病人隔離令條件調整諮詢衞生防護中心後，今日起調整，過去未打兩針病人，要完成14日隔離，臨床條件合適才會解除隔離令。新安排下病人即使未打完針，只要在確診第7日或之後檢測，CT值高於30，加上臨床條件合適亦符合解除隔離令可出院，如有健康有問題可轉普通病房繼續治療。

專家相信CT值高於30不具傳染性，適合解除隔離令，醫生會觀察臨床情況，安排主要是想減低醫院壓力，入院主要是需要接受治療的病人，輕症不用入院可在家隔離，如將病床善用，可減低進一步調整服務的需要，包括非緊急服務，希望病床用得更好，不想繼續減服務，安排經過深思熟慮。

【16:55】過去3日有超過550位陽性師生無返學，有5間學校個別班停課一周：

1)元朗協康會水邊圍中心：的士組有5學生，有1學生及1老師確診

2)屯門第一代英文幼稚園：1E班有30學生，4學生確診

3)雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園(元朗)：2班共7人確診， N班AM GROUP B有13學生，3學生及3老師 確診；K1 GROUP B 15學生，有1老師(重複)及1學生確診

4)珈琳中英文幼稚園(元朗)： K2E班有30學生，2學生及1老師感染

5)神召會禮拜堂天澤幼兒園： K3班有36學生， 3老師及1學生確診

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（1日）本地新增確診10342，244宗輸入。由於醫管局兒童入院個案上升，近來都有嚴重個案，呼籲兒童盡快打針，政府預備下調疫苗通到5歲，要打兩針，下周或未來一兩星期有詳情公布，預計有2個月過渡期。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，累計2627名確診病人留院，包括349宗新增個案，48人危殆，多11人死亡。聯合醫院呈報一宗15個月大女嬰染疫危殆個案，8月30日快測陽性，今日凌晨抽搐到急症室求診，目前可自行呼吸，在深切自療部留醫，情況危殆。

【16:24】香港浸信會醫院表示，該院放射診斷部於 8 月 29 日至 9 月 1 日期間錄得13 宗員工確診個案，涉及員工曾於 8 月 28 日 一同出席一項社交活動。目前所有確診員工已按政府規定隔離，曾出席該社交活動的另外7 位同事已列作密切接觸者處理，即時隔離及休假。浸會醫院指，就上述事件已即時調配人手，確保所有緊急病人服務不受影響，而非緊急之服務有可 能延緩。浸會醫院對受影響的醫生及病人深表歉意。

【15:46】本港疫情反彈，消息指，政府正考慮將疫苗通行證的涵蓋年齡，由現時最低12歲，下降至5歲；政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。

行政長官李家超今日（1日）會見傳媒時，未有直接回應消息，但強調「我哋的確諗緊推動大家接種疫苗」，希望社會共同鼓勵兒童打針，當本港有較高接種率，就有更大空間，容許最大寬度，將生活正常化。

【15:28】本港新冠疫情升溫，16間提供接種復必泰及科興疫苗的私家診所，今日（1日）起投入服務。公務員事務局長楊何蓓茵今早視察銅鑼灣一間私家診所後表示，自上周六至昨日中午，已有7,300人預約打針；若運作暢順，10月將有新一批私家診所加入。她亦指，「所有推高打針嘅方法都會考慮」，當中包括降低疫苗通行證適用年齡。

【14:42】李家超承認正研究調整疫苗通適用年齡。有消息指，當局正研究疫苗通行證適用年齡，是否可以由現時12歲以上，降至5歲以上。

【14:36】行政長官李家超表示，粵深兩地支持港方提出的港人北上逆隔離建議，將設專班推進落實，港方小組由政務司司長陳國基率領。逆隔離是指港人返回內地，先在香港的設施進行隔離，然後以密封方式入內地，取代現時在內地的7天酒店隔離。

【13:15】特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視像形式，今日（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。李家超昨天透露，話題包括商討兩地人民口岸交流、以及探討可行的便利通關措施。



據了解，有關視像會面討論了回內地人士在港「逆向隔離」的安排，李家超將於記者會交代成果，預料不涉及本地防疫政策更新。

【13:11】政府今早派員於沙田廣林苑茂林閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。政府在是次行動共檢查了381名受檢人士。當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中8人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:09】新學年今日（1日）開始，全港學校於新學年將維持半天面授課堂。位於油塘的福建中學附屬學校，今早陸續有小學生返校。有小學生說，即使要早起床亦不介意，「真係好興奮！可以見番啲同學仔！」亦有家長表示，為子女做快測早已「熟能生巧」，約五分鐘內已可完成。該校的校長透露，今早有1至2名學生忘記做快測，之後補做後，已可如常上課。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學▼



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【11:57】政府研究將疫苗通行證年齡下限由12歲降至5歲，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（1日）在電台節目表示，支持相關做法，形容疫苗通行證是「最有效谷針措施」，但政府在推行時要考慮很多因素，其中一個是要接種多少劑疫苗才能有效預防重症，建議將兒童的疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。

【11:37】疫情再度升溫，多項體育及文化盛事緊急煞停，包括國際龍舟錦標賽及薄扶林舞火龍，令主辦方措手不及，業界怨聲不斷。薄扶林村火龍會總監蕭崑崙、中國香港龍舟總會主席鍾志樂、體育專員楊德強、立法會民政事務委員會主席鄭泳舜今日（1日）出席港台節目，都對取消活動表示失望，鄭泳舜更直言：「一刀切咁限制，只會帶嚟骨牌效應，你唔搞咪其他國家爭住搞囉！」

【09:38】經歷約兩星期的短暫暑成以上恢復全日面授，到11月則第三針亦要達9成。



位於旺角的創知中學今早開學，有學生坦言開學前一晚心情興奮而晚睡，今早險些遲到要搭的士返學，亦來不及做快測；亦有同學坦言忘記按教育局建議提早兩日快測，校方安排未有做快測的學生在洗手間補做，並在有蓋操場等候。

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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▼8月31日 港大舉行新生入學禮▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月26日起強制檢測公告▼



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▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



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▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼

