開學｜運輸署：上午交通大致暢順　籲駕駛者避免駛經學校區域

今日（9月1日）是開學日，運輸署表示，今日上午的交通大致暢順。當局指整體的路面交通，包括各主幹道、過海隧道，以及學校區域的交通，較平日繁忙，不過各條主要幹道及過海隧道的交通大致正常。在公共運輸服務方面，港鐵及巴士各路線均維持正常服務。



運輸署提醒，學生應預留充裕交通時間，並注意道路安全。同時，由於學校區域交通可能較繁忙，駕駛人士應盡量避免駛經這些區域，而市民應於早上繁忙時段預留較充裕的交通時間。



▼9月1日 創知中學開學情況▼



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運輸署表示，轄下的緊急事故交通協調中心今日由早上6時30分起，密切監察交通及公共運輸服務情況。該署亦派員到全港各主要公共運輸交匯處交通接駁點和學校區實地監察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

緊急事故交通協調中心提升至最高級別聯合督導模式運作

另外，運輸及物流局今早亦在Facebook指，運輸及物流局局長林世雄、副局長廖振新及運輸署署長羅淑佩今早到協調中心視察運作，強調：「運輸署做足準備。」協調中心早上亦提升至最高級別的聯合督導模式運作，由助理署長帶領，運輸署則早在開學日前已跟營辦商及相關部門舉辦簡介會，進行聯合演練及設備測試。

當局又指，一如以往的開學日，今日整體的路面交通較平日繁忙，不過各條主要幹道及過海隧道的交通大致正常。在公共運輸服務方面，港鐵及巴士各路線均維持正常服務。該署強調，會繼續密切監察交通及公共運輸服務情況，並與各主要公共運輸服務機構及有關部門保持緊密聯繫。

運輸署又提醒學生應盡快熟習往返學校的交通路線，以便確定最佳的出行模式，並應預留充裕的交通時間。該署又呼籲各保姆車及校巴司機要小心駕駛，尤其是在斜路、窄路或需要掉頭倒車的地方，並切勿超速、超載和將學生單獨留在車上。