精工書荒｜瑪利曼小學孖女訂書一個有一個無　校方准用電子書上課

全港學校9月1日開學，絕大部份學校在明日星期一（5日）開始授課，需要用教科書上堂。港島近30間向老牌書商精工印書局兼出版社訂教科書的學校，部份學生仍缺書，其中傳統名校瑪利曼小學有家長透露，有在8月份向精工訂書的學生，課本大部份已經到齊，相反7月下旬預訂的學，課本卻仍「未有聲氣」；有一對孖女一齊訂書，暫時只其中一個收到書。



瑪利曼校方表示，已與精工進行開會商討，課本將會送抵學校，暫時會開放電子書戶口予學校使用。校方稱，如情況持續至下周二（13日），將考慮讓學生帶電腦回校上課。



▼9月3日 一批家長及學生到精工印書局追書▼



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瑪利曼學生多欠英文、常識、音樂課本

主要服務港島學校的老牌書商精工印書局兼出版社因內部問題，未能如常在開學上課前派書予已訂書的學生，董事總經理冼國忠日前表示，有26間學校受影響，料最快本月底至10月初才能補回缺書予學生。

部份家長及學生連日來到黃竹坑精工印書局取書不果，曾致電精工查詢情況卻無人接聽，明日上課將無書用。有瑪利曼小學家長透露，絕大部份學生皆缺英文科、常識科、音樂科課本。

▼9月3日 有家長到漢榮書局為子女撲教科書▼



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派書混亂 8月訂收到大部份 7月訂則仍無聲氣

家長指精工不按先後次序發貨，有7月下旬預訂課本的學生仍未收到，但有8月份訂書的學生則收到大部份；有家長指一對孖女一齊向精工請書，但只有其中一人收到書本。

家長指很多人已付款，但因收不到書，現在想自己去購買，又擔心精工不退錢，「打電話去又無人聽。」有家長直接到精工門店打算補齊書或退款，卻因大排長龍及「派晒籌」失敗而回，而所有9月1至8日的籌已派完。

瑪利曼小學向家長發出通告指，已與精工進行開會商討，對方承諾課本將會送抵學校。校方現正統計學生缺書情況，暫時會安排學生使用電子書及紙本課本，又指如情況持續至下周二（13日），將考慮讓學生帶電腦返學上課。