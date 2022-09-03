開學｜精工未能出書　英華女校學生受牽連　家長過海撲書：好徬徨

全港學校今年因疫情影響，暑假壓縮至兩星期，而主要服務港島區學生的書商精工印書局兼出版社出現問題，未能如常供書，令不少家長在開學後的周末仍在「撲書」。

有女兒就讀英華女學校的家長，因精工供書出問題，今早（3日）要過海從港島到油麻地的漢榮書局為女兒撲教科書，又稱當得悉精工出現問題時已感到十分徬徨，因女兒剛升中四學業正緊張，擔心開學「冇書用」，現時準備在港島及九龍撲多幾間書局湊齊所需教科書。



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全港中小學已開學兩天，學校陸續展開正式教學，惟漢榮書局今早不斷有家長及學生手持學校書單，到場取籌購買新學年教科書。現場所見，書局持續有10多20人排隊，等候購書。

到場購書的陳太，女兒就讀中西區傳統名校英華女學校。她表示，本身訂書的精工因員工問題，未能如常派書，又見不少家長已退錢自行「撲書」，故亦跟隨退錢，今早特地過九龍油麻地的漢榮書局買書，現時只補回10本教科書，仍有7至8本要買，「周圍睇緊，去多幾間，可能返港島再睇吓。」

陳太表示，女兒今年升上中四，學業比較緊要，故當時得知供書出現問題感十分徬徨，「唔知等幾耐，書商冇一個期，學校都唔知，要家長撲來撲去」。她又坦言暑假只有兩星期，訂書十分急，希望明年不會再發生，「smooth（流暢）啲，唔洗家長周圍撲。」

升讀中二的李同學則表示，教科書經常轉版，學校亦轉新書，不少書即使跟學校訂購，亦無貨供應，要自行出去買書。她稱剛在書局買了轉新版的地理科教科書，現時還有三本書要買，幸好仍未用得著用該些書，又認為暑假僅兩星期，「好似突然地理轉新書，兩星期唔夠時間買。」

漢榮書局負責人石漢基表示，今年各書商都面臨問題，書商買書亦有困難。（資料圖片／鄭子峰攝）

漢榮書局負責人石漢基表示，今年各書商都面臨問題，書商買書亦有困難。他解釋，出版社供書不足，不少出版社貨倉在內地，惟書本並非最緊急貨物，內地因疫情關係，船期會優先分配予生活用品或食糧，令書本運輸時間大增，「之前落訂，兩三日就到，而家要一個禮拜甚至10幾日。」

除運輸問題，石又提到今年暑假短，以往可能7月初開始接受訂書，有近兩個月時間處理，今年8月12日才放暑假，「50日嘅工作得壓縮到20日做，我啲同事都叫哂救命。」他又說，書局不敢多訂一些教科書，一來經常改版，二來存貨成本高昂，「訂10本賣9本，個1本存貨成本都已無賺，甚至要自己撳啲出嚟，所以寧願賺少啲。」