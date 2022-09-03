開學｜精工鬧書荒學生無書用　教育局籲學校聯絡出版社提供電子版

主要服務港島區學校的老牌書商精工印書局兼出版社因內部問題，未能如常派書予已訂書的家長，料26間學校受影響，書商負責人料最快本月底至10月初才能派書。

教育局回覆《香港01》指，據悉精工已向外解釋其特殊困難及相應安排，建議學校可聯絡出版社請他們作出臨時安排，例如為學校提供個別章節的電子或印刷版，以免影響教學進度。



▼老牌書商精工印書局兼出版社因內部問題未能如常派書▼



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教育局回覆指，據了解，精工出版社已向外解釋其特殊困難及相應安排。現時學期已開始，若部份課本仍未能送抵學校，學校可參考以往做法，聯絡出版社請他們作出臨時安排，例如為學校提供個別章節的電子／印刷版，以免影響教學進度。

對於連日來有家長指今年難購教科書，教育局稱由於疫情反覆，課本供應受到物流運輸、人手等方面的影響，局方一直與出版社相關協會緊密溝通，提醒他們把對學生的影響減到最低。

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精工因未能如期派書，多名家長及學生連日到其位於黃竹坑的門市排隊，了解事件及申請退款等，涉及多間港島區名校。負責人冼國忠昨（2日）接受《香港01》查詢時指，因負責事件的員工在8月底、即將開學的緊張時刻突然辭職走人，無做交接，導致事件發生。他預計有25、26間學校受影響，已登廣告高薪聘請兼職，又請已退休的老臣子或以前曾共事的舊伙計「出山」幫忙，估計最快要9月尾到10月初才可把書補全。

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