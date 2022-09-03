開學｜老牌教科書商精工未能出書　學生無書用　家長：個個好嬲

新學年開始了兩日，絕大部份學校下周一（5日）開始正式授課。主要出版中學化學教科書、代辦中小學訂書的精工印書局兼出版社，出現60年來最大危機，今年未能在開學前提供書本與訂購學生，稱估計最快要9月尾到10月初才可把書補全，料影響多達26間學校的學生，當中不乏港島名校，學生或長達一個月無書用。



精工董事總經理冼國忠表示是「用人不善」所致，負責的員工在8月底「突然辭職走人」，公司需要新處理紀錄，直言「家長打嚟投訴都無辦法」，「變相得罪全港學校」，目前可做是希望盡快補救。



小學家長：下周一已經要用課本 精工稱9月中才有

連日來有不少家長到精工營業處取書不果，不止中學生受影響，有向精工訂書的小學生一本都未收到。有家長指精工本稱8月中寄書來，但現在改稱9月中，「5、6年班要考呈分試，下周一已經要用課本」，致電精工無人接聽，「家長群組個個都好嬲」，當中涉及聖若瑟小學和瑪利曼小學等名校。

有家長表示，雖然一套書要3,000元，但有人不再等，到專賣小學教科書的書局天利行，但已所剩無幾。

據了解，書商每年因應學校訂書量數量印刷，因此不會有大批存貨，一旦有環節出錯，便難在短時間內再印製，因而出現無供應情況。

精工：負責員工突離職無交接 完全不知道情況

精工出版社董事總經理冼國忠承認，現時出版社派書存在極大問題，他指負責事件的員工在8月底、即將開學的緊張時刻突然辭職走人，無做交接，公司完全不知道情況，「要重新執過啲紀錄，個員工拍拍屁股就走人」，導致事件發生。他預計有25、26間學校受影響，已登廣告高薪聘請兼職，又請已退休的老臣子或以前曾共事的舊伙計「出山」幫忙，估計最快要9月尾到10月初才可把書補全。

冼國忠：變相得罪全港學校 家長投訴都無辦法

冼國忠表示，精工出版社已經營60年，過去59年一直維持良好服務，以往有位工作已37年的老臣子兩年前退休，交棒予新人，未料今次竟發生大問題，「變相得罪全港學校」。他坦言事件完全是自己「用人不善」引起，完全明白家長及學校不滿，希望盡快補救。

家長打嚟投訴、日日迫爆，無辦法，呢個係事實，我哋唯有盡做，但過程真係好繁複。 精工出版社董事總經理冼國忠

精工出版社董事總經理冼國忠（香港出版學會網頁圖片)

稱首要盡快補救 暫不計算損失

冼國忠相信公司因事件損失慘重，但認為現時並非計算損失的時候，亦指暫時不會去想學校來年是否會停止合作，「學校唔滿意好正常，我係學校都嬲到震，我都好唔滿意，但唔驚得咁多，順其自然，首要係盡快補救。」

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業界：今年問題多 請不到暑期工幫手

家族經營漢榮書局的導師出版社社長石國基表示，今年全行都面對重大經營困難。其中由於學校暑假只有兩星期，加上滿18歲可獲得電子消費券，導致以往主要聘請暑期工幫忙執書的情況今年不再，無法請到學生幫手，「要動用十年八年前暑期工，攞年假嚟幫手。清咗第一回，少部份畀唔切書。」

石國基續指，業界部份書本是按訂量在內地印刷，受到疫情影響而有所滯後，加上部份課本今年改版，情況更加明顯，「好多書缺課。以前7月15日開始賣書，今年8月12日先開始，由45日減至20日。」

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