教育局製文言經典建議篇章《積學涵泳》　推動文學文化學習

為配合中學中國語文課程建議篇章的實施，教育局課程發展處製作《積學涵泳──中國語文課程文言經典建議篇章》書冊，供中學生閱讀。書冊分初中及高中兩款，共收錄53篇建議篇章，均提供閱讀導引，或交代背景、概述題旨，讓學生更容易進入文本，或設疑置問、製造懸念，引發思考，增加閱讀趣味；並提供扼要的注釋、簡明的賞析，以及作者生平事跡和文學知識，幫助學生掌握篇章概要，初步認識所讀作品。



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教育局指，書冊分初中及高中兩款，共收錄53篇建議篇章，文質兼美，内涵豐厚，具典範性。學生通過熟讀精思，優游涵泳，掌握篇中的文學、文化内涵，欣賞當中優美的語言，積學儲寶，有助提升語文素養，並傳承中華文化。

書冊內每篇篇章均提供閱讀導引，或交代背景、概述題旨，讓學生更容易進入文本，或設疑置問、製造懸念，引發思考，增加閱讀趣味；並提供扼要的注釋、簡明的賞析，以及作者生平事跡和文學知識，幫助學生掌握篇章概要，初步認識所讀作品。學生掃描書中的二維碼，就可以連結粵語及普通話誦讀錄音，通過反復吟誦，聲入心通，感受作品的情意。

書冊的電子版及相關配套資源，包括原文賞析及誦讀錄音、學習單元示例、學校示例，以及填字遊戲及猜謎活動等，已經上載至教育局網頁，供師生使用。

此外，教育局亦製作了短片「推動文學文化學習──學校篇」，介紹中、小學推動文學文化學習的經驗，體現學校承擔文化傳承的使命。學校通過規劃課程，舉辦多元化活動，積極推動文學文化的學習，讓學生吸收傳統經典智慧，加強品德培育和文化薰陶。「推動文學文化學習──學校篇」及中華經典名句系列短片已上載到教育局網頁，學校可善用有關短片，通過不同的課内外活動，營造學習氛圍，促進學生學習文學文化，建立正面價值觀。