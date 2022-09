STEM｜萬鈞匯知中學設獨立科創科　學習科學科技知識亦學協作滿通

政府近年提倡STEM教育,即科學(Science) 、科技(Technology) 、工程(Engineering)及數學(Mathematics),以啟發學生科學及科創能力。「01教育」走訪多間中小學,準備一系列的STEM教育訪問報道,幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢!



今次「01教育」邀請到調景嶺萬鈞匯知中學,由該校張志文校長、資訊科技及創新發展部首席主任曾銘康老師及參賽指導老師林鐘輝老師,分享該校的STEM教育策略。萬鈞匯知中學認為,STEM是所有學生都值得學習的技能,而且配合該校的「深度學習」教育策略後,更能啟發學生的溝通及協作能力,得到全面發展。



萬鈞匯知中學著重STEM教育,圖為學生參與「人工智能機器學習先導課程」,學習相關知識。(萬鈞匯知中學提供)

「STEM for all」and「STEM for elite」

張校長表示,該校的STEM策略分成「STEM for all」及「STEM for elite」,前者讓所有學生學習廣泛而基本的STEM知識、接觸新科技,因為學生未來從事任何行業均需接觸科技,所以學生由初中起接觸STEM十分重要。後者則針對有潛質或對STEM有興趣的學生,為他們提供不同範疇的延伸課程,例如發明作品參加不同比賽。

萬鈞匯知中學張志文校長分享該校的STEM策略,指他們的STEM教育可以分為「STEM for all」及「STEM for elite」。(劉雅琪攝)

萬鈞匯知中學資訊科技及創新發展部首席主任曾銘康老師表示,「STEM for elite」並非只供資優生或少數學生參考,而是基於「STEM for all」的學習,深入地發展學生有興趣或潛質的範疇。(劉雅琪攝)

曾老師強調,「STEM for elite」其實是「STEM for all」的延伸,並非只為少數學生而設。學生可按個人與趣「STEM for elite」參加課後活動或延伸學習,例如學生對無人機有興趣可以鑽研無人機技術,以此發展學生潛能。

STEM不止學科創知識 更學協作溝通、學會學習

萬鈞匯知中學提倡Deep Learning,學生學習STEM知識之餘,亦可以學到溝通及協作的技能。圖為學生參與Arduino專題研習。(萬鈞匯知中學提供)

該校STEM課程特色之一是加入「深度學習」的6C(Creativity 創意、Critical Thinking 批評性思考、Communication 溝通、Character 性格、Citizenship 公民身份 、Collaboration 協作)元素,學生除了學習知識及技術之外,更要學懂與同學溝通協作,張校長更直言「呢個先至係重要嘅」,因為學生組隊參加發明比賽時,除了吸收和應用知識,在研發過程需與隊友溝通分享自己想法,以及在參賽或展覽時介紹作品,需要具備相關知識之餘,亦要有人際關係的技能。

曾老師亦提到,學生從STEM之中學到相關知識外,更重要是學會學習,在老師的指導下自行上網學習或辨識正確資料來源。學生學會學習之後,遇上不認識的事情時都可以自行學習,面對未來挑戰。

STEM獨立成科 設午間科創講堂寓學習於玩樂

萬鈞匯知中學於課程中加入STEM元素,例如初中學生會於電腦科中學到編程知識。圖為學生們一起於電腦堂的時候使用Arduino學習編程知識。(萬鈞匯知中學提供)

萬鈞匯知中學認為學生們不應只在課後才接觸STEM,於是重整資訊科技課程,例如從初中電腦科抽調課時,加入STEM元素,更將STEM獨立成所以學生都必修的科創科。學生除了學習常見的編程知識外,亦會學習無人機、VR、AR、鐳射切割等知識,近年更加入人工智能、全息透鏡(Honolens)、元宇宙及沉浸式體驗等元素。

至於高中學生,則因為要準備應考DSE,所以未有於正式課程中加入STEM,但學校亦會提供課後課程、課後活動,以及安排參觀和參加比賽。

萬鈞匯知中學會舉行午間科創講堂,由老師與學生分享與科學有關的有趣生活小品。(萬鈞匯知中學提供)

萬鈞匯知中學會舉行午間科創講堂,由老師與學生分享與科學有關的有趣生活小品。(萬鈞匯知中學提供)

課堂以外,學生亦可以參與由老師舉辦的午間科創講堂,展示一些與科學有關的有趣生活題材,例如液態氮雪糕工作坊、食物打印技術,成品的像真程度令不少學生都感到驚訝。

林老師指他們的課程內容以學生在現實生活上會接觸到的事物為主,於是校方決定加入近年各行各業都都採用的人工智能,而無人機則是應對物流業的新趨勢。林老師直言該些內容相對砌機械人等較少趣味,但認為有需要裝備學生相關的基本認識,迎接投身社會後的挑戰。