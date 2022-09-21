國慶｜教育局製《少年中國說》短片　體現「少年強則國強」精神

為慶祝今年10月1日 國慶及香港特別行政區成25周年，教育局課程發展處邀請41間中、小學、超過400位同學走出校園，參與拍攝《少年中國說》音樂錄像，透過音樂、朗誦、武術、舞蹈及書法等藝術形式，局方表示，他們以多元才藝體現「少年強則國強」的精神，同心祝賀國慶。



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一批「身懷不同才藝」青少年參與演出

教育局表示，《少年中國說》是清朝末年梁啟超所寫的一篇文章，文中頌讚年青人的朝氣，為國家帶來進步。內地唱作人許嵩及填詞人二水節選了文中部份內容，創作了同名歌曲，教育局特意揀選此曲為主調，邀請一批「身懷不同才藝」的青少年參與錄像製作的演出，「以展現香港學生的氣魄，並寄語香港年青一代要努力自強，為香港、為國家、為世界貢獻一分力量」。

以中西樂器演奏《茉莉花》突顯香港中外文化交融

局方稱錄像中也加入了家喻戶曉的中國民歌《茉莉花》的旋律，並以中、西樂器共同演奏，以突顯香港中外文化交融的特色；同學則以中華民族舞蹈於維港海濱，隨着《茉莉花》的優美旋律，翩翩起舞，舞出動感，頌賀國慶。

片段中，前香港武術隊隊長、世界武術錦標賽男子南拳冠軍鄭家豪，帶領一班小學武術隊學生表演武術；八間近年於香港學校朗誦節集誦組獲獎的中、小學、超過200位學生分別在西九文化區的不同新地標，以普通話齊「誦」國慶，亦有多間小學及中學的童聲、男聲及女聲合唱團，以歌聲唱頌中華文化的優美樂章；近30位中小學《基本法》學生校園大使進行升國旗儀式向國旗致敬，展現對國家的尊重和敬意。

首次有學校團隊入香港故宮拍攝音樂錄像

音樂錄像主要於西九文化區的室外空間及幾個新落成的博物館取景，局方表示是香港故宮文化博物館首次接受學校團隊進行音樂錄像拍攝，「學生於故宮博物館內演奏音樂，相信必定十分難忘。 」

蔡若蓮：祖國強大興盛，我們感到自豪

教育局局長蔡若蓮在Facebook撰文表示，少年是國家未來的棟樑，很高興看到同學積極參與拍攝，「展現出香港年青一代的朝氣和活力。」她說回顧過去數十年，國家創造了一個又一個奇蹟，「祖國強大興盛，我們感到自豪之餘，也應該敢於擔當，為香港、為國家的發展作出貢獻。」