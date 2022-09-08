中秋國慶加強防疫　內地旅客周六起搭飛機高鐵需48小時核酸證明

內地中秋、國慶假期臨近，國家衛健委疾控局副局長吳良有今日（8日）宣布五項防疫措施，其中包括內地旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。相關防控措施執行時間為9月10日起到10月31日止。



吳良有表示，全球新冠肺炎疫情仍處於高位，Omicron變異株已成為主要流行株，中國外防輸入壓力持續增大。國內本土疫情仍呈現多點散發、多地頻發的態勢，中秋、國慶假期臨近，人員流動性增加，加大了疫情傳播的風險，防控形勢嚴峻複雜。

內地旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。（視覺中國）

吳良有宣布五項防疫措施。第一，當局倡導群眾國慶假期在本地過節。盡量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

第二，旅客需持有48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

第三，推廣「落地檢」。按照「自願、免費、即採即走、不限制流動」原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

第四，重點場所和機構查驗有效核酸檢測陰性證明。入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和72小時內的核酸檢測陰性證明，從外省份返回的建築工地人員要查驗48小時內的核酸檢測陰性證明。

第五，減少不必要的聚集性活動。非必要不舉辦培訓、會展、文藝演出等大型聚集性活動。確需舉辦的，落實防控措施，參加活動人員需掃碼登記、查驗48小時內核酸檢測陰性證明。提倡群眾從簡舉辦婚喪嫁娶，盡量減少人員數量。陸路抵邊縣（市、區、旗）避免舉行大規模人員聚集性活動。