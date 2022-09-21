政圈風聲︱港府「十一」辦國慶酒會　持黃碼禁入場　泛民暫未獲邀

近期本港多個大型活動取消或延期，但特區政府每年10月1日舉行的升旗儀式暨國慶酒會則如常舉行。多名政界人士昨日（20日）陸續收到港府請柬，以特首李家超名義邀約出席「十一」活動，慶祝中華人民共和國成立73周年，是李家超首次以特首身份主持國慶酒會。



多名政界人士陸續收到港府請柬，以特首李家超名義邀約出席「十一」活動。

嘉賓入場前需快測

升旗儀式定於10月1日早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行，之後再於會展舉行酒會。根據嘉賓須知，為減低疫情風險，需接受強制檢疫的嘉賓不應出席慶祝活動，而出席者需在當日出席活動前進行快速測試，持陰性結果方可進入活動場地。所有嘉賓於進入活動場所時須掃描「安心出行」，凡被區分為「紅碼」和「黃碼」的人士，不得進入活動場地。

去年「十一」國慶酒會由時任特首林鄭月娥主禮並致辭，全國政協副主席梁振英、中聯辦主任駱惠寧、終審法院首席法官張舉能、駐港國安公署署長鄭雁雄、三名司長等出席。

今年7月1日香港回歸25周年，屬民主派的區議會主席獲邀出席慶祝活動，荃灣區議會主席陳琬琛、大埔區議會主席毛家俊、民主黨深水埗區議員袁海文均表示，未收到國慶活動邀請，其中陳琬琛稱如獲邀會考慮出席。

去年國慶慶祝活動



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