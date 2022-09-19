167間直資私立及國際學校加學費　漢基國際學校一年級年費近25萬

教育局完成審批直資、私立和國際學校加價申請，當中除兩間國際學校未獲批准外，共有167所學校獲批加學費，而直資學校、私立學校及國際學校的平均加幅分別為2.48%、4.23%及4.26%。

加幅而言，以沙田林大輝中學增加得最多，學費調升300元、增至39,000元，加幅近8.3%，其他傳統名校如拔萃男書院、聖保羅男女中學、協恩中學等都有加學費。



私校方面，保良局蔡繼有學校中學及小學的學費加了一成，小一學費增至90,750元；漢基國際學校則加學費13,800元，該校2022/23學年的小一入學學費為243,300元一年。



▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



+ 20

教育局表示截至8月31日，教育局共收到9所直資小學、29所直資中學、48所私立小學、15所私立中學和68份國際學校申請調整2022/23學年學費，除了兩所國際學校以外，所有學校的申請均獲批准，而直資學校、私立學校及國際學校的平均加幅分別為2.48%、4.23%及4.26%。

就加幅而言，直資學校中以沙田林大輝中學增加得最多，中一學費由36,000元加300元，新增至39,000元，加幅近8.3%，而其他傳統名校亦有加價，例如拔萃男書院中一學費由51,200元加至52,580元，增加1,380元；聖保羅男女中學及其附屬小學學費均加2%，中一學費由64,500元加至65,800元，增加1,300元；協恩中學中一學費由36,810元加至37,800元，增加990元。

而私立學校及國際學校加價的情況更加激烈，當中保良局蔡繼有學校中學及小學的學費更是加了一成，小一學費由82,500元增至90,750元，中學更需要136,048元一年；而全港最貴的國際學校漢基國際學校亦有加價，以一年級入學計，學費由222,300元加至243,300元，增加了21,000元，而該校12至13年級的學費更要高達291,200元一年，計上其他雜費等，家長安排子女入讀該校一年需要30萬元以上。

以一年級入學計，漢基國際學校學費由222,300元加至243,300元，增加了21,000元。 （學校facebook圖片)

教育局表示，在處理私立學校和國際學校調整學費的申請時，局方會仔細考慮學校提出的理據及其財務狀況，並要求學校須就申請調整學費事宜，充分與家長溝通，妥善回應他們的關注。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼

