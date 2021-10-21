聖保羅書院校友捐3千萬賀170周年校慶　設獎學金支援基層新生學費

名人輩出的港島區傳統名校聖保羅書院多今年踏入170周年校慶，在今日（21日）校慶開幕禮上，校方宣布啟動由多位校友發起成立的「聖保羅獎學基金」，下學年起，支援有需要學生的6年學費及課餘活動費用。



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校方期望未來數年可惠及逾100名學生

為慶祝170周年校慶，多名聖保羅書院校友今日乘坐專屬電車到達會場，多位校友亦趁校慶宣布發起成立「聖保羅獎學基金」，基金目前認捐額已達三千萬港元，將用以支援有需要學生的學費及課餘活動費用。連同學校現有各種資助學生計劃，校方期望未來數年可惠及逾100名學生。

校友獎學基金資助金額沒上限 受助學生名額每年遞增

聖保羅書院校長源廸恩表示，珍惜可和不同階層學生學習及玩樂，不希望校內階層太過單一，故認為基金很值得做。他透露預計明年9月可以惠及5至6名中一生，資助金額沒有上限，預計每人可獲約5萬元，並會每年遞增受助學生名額，支付受助學生6年的學費及課餘活動支出等。

前立法會主席曾鈺成穿著夏季校服到場最「吸睛」。（歐嘉樂攝）

曾鈺成夏季校服Look到場吸睛

多名校友聚首一堂，雖然今日有少許清涼，但前立法會主席曾鈺成著上聖保羅書院夏季校服到場，非常「吸睛」。他說，夏季校服由1956年9月起陪伴他9年光陰，成為最具紀念價值物品。回憶校園時光，他當年會與同學前往同學渣甸山豪宅花園一同觀星，也會去同學閣麟街舊樓天台棚仔商討學舍事宜：「不會因為家庭背景不同而有芥蒂。」不過，他最自豪還是有份創辦學生會及設計章程，還借用學校禮堂舉辦籌款音樂會，經歷十分難忘。

張文新憶說，當年出身上水窮困家庭，中學時每天從上水乘搭蒸汽火車上學，來回車程約5、6小時，至今未能忘記。（歐嘉樂攝）

張文新感恩老師送書到上水 讓他繼續學業

前香港電台助理廣播處長張文新也憶述，當年出身上水窮困家庭，中學時每天從上水搭蒸汽火車上學，來回車程約5、6小時，至今未能忘記。他指當年因家境窮困，原只打算完成初中學業，但遇上熱心老師，特意購入一整套中四書籍帶到他在上水木屋，交付其任職農夫的爸爸，希望他繼續學業，令其感到非常溫暖，認為老師除了傳遞知識，還教做人道理。

從男女校轉入男校 許樹昌：為咗踢波

該校亦有不少醫學界校友，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，在中二那年由男女校轉入男校，笑言是為了踢波，帶來開心的校園時光。投身醫學界，他說原因之一是受家庭影響，解釋指婆婆患有哮喘，冬天夜晚更是辛苦，而公公30多歲時咳血而死，或與肺癆導致支氣管擴張有關，故對呼吸科感興趣。

曾祈殷形容母校同學間兄弟情濃 不會死讀書

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則由小學開始入讀聖保羅，直言母校的兄弟情很好，同學之間互相照顧、互相提攜，學校在理科啟發上也投放不少心機，強調不會「死讀書」。