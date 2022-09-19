幼稚園學費｜耀中全日制一年22萬　10間貴族幼稚園僅一間無加價

新學年幼稚園學費調整結果今日出爐。十間「天價」幼稚園當中只有維多利亞（寶翠園）幼稚園一間無加學費，其他如耀中國際幼稚園、維多利亞幼稚園等均加價2%至4.8%，當中不少更加價近萬元。

參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園方面，202間全日制幼稚園獲准加費，較去年多114間；另外有9間半日制學校加學費。



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不少幼稚園的費用依然高企，當中耀中幼稚園（森麻實道）、耀中國際幼稚園（窩打老道）及耀中國際學校，全年學費均由214,665元加價至221,117元，加價6,452元，升幅達3.03%。十間天價熱門幼稚園當中，只有維多利亞（寶翠園）幼稚園一間未有加學費，其他均加學費2%至4.8%。

英藝幼稚園（元朗）的學費加幅最大，由86,400元加至106,800元，上調20,400元達23.6%。另外前稱「英藝幼稚園（賞湖）」的英藝小學暨幼稚園，學費亦由88,800元加至106,800元，加幅達20.3%或18,000元。而朗思國際幼稚園（馬鞍山），學費則由104,800元加至117,600元，加價達12,800元。

教育局表示，截至今年9月5日，教育局已完成審批727所參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，當中約九成的半日制幼稚園會在2022/23學年免收學費。至於全日制／長全日制課程，基於政府與家長共同承擔成本的原則，家長須支付部分額外費用。在2022/23學年，每期學費中位數約為890元，比去年增加約10元，整體學費仍處於低水平。

教育局表示，727參與幼稚園教育計劃的幼稚園方面，202間全日制幼稚園獲准加費，較去年多114間。（資料圖片）

727所參加計劃的幼稚園，489所提供半日制課程的幼稚園，當中480所維持學費不變（98%），另9間（0.02%）幼稚園獲准加學費；608所提供全日制／長全日制課程的幼稚園當中，3間反申請減學費（0.003%），403間（66.2%）所維持學費不變，另有202間（33.2%）所獲准加費。

有26所幼稚園需要遞交補充資料，學費調整仍待批核。教育局指，現正跟進尚未齊備資料的幼稚園，並因應需要提供協助，以期盡快完成餘下的審批工作。

教育局指由2022/23學年的學費調整開始，局方擴大簡易程序的涵蓋範圍，有約八成參加計劃的幼稚園採用簡易程序；而採用一般程序的幼稚園，所需填交的報表亦會減少，故所有參加計劃的幼稚園均可受惠於此簡化的措施。

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