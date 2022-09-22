STEAM｜教育局與數碼港合作　向中小學STEAM統籌人員提供培訓課程

【STEM / STEAM】教育局為加強STEAM教育及提升學校STEAM統籌人員對學科的認識，將與數碼港合作，於10月至明年3月期間，為公營及直資中小學的STEAM統籌人員舉辦一系列的培訓課程，以促進校內的STEAM教育。



教育局與數碼港合作，為中小學的STEAM統籌人員提供課程培訓。（教育局圖片）

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教育局於通函中提到，將會建基於現有的STEM教育基礎，於中小學加強推動STEAM教育，為學生裝備21世紀所需要的能力，培育創科人才。而為了提升學校STEAM統籌人員的專業能量，將會與不同創科機構、專上院校和專業團體合作，為STEAM統籌人員提供專業培訓。

局方表示，是次與數碼港合作舉辦的培訓課程可以令統籌人員了解到創科的最新發展、掌握其於學與教方面的應用和策略，有利統籌人員於規劃課堂內外STEAM學習活動，善用數碼科技及於課程中引入創科學習元素，促進校內推行STEAM教育。

培訓課程將涵蓋多個主題，包括人工智能機械人、綠色科技、樂齡科技、藝術科技、金融科技、增強現實／虛擬現實等。課程將會以一天工作坊的形式進行，提供講座、示範、動手活動、教師分享及參觀初創企業等活動，統籌人員可以按興趣或學校發展選擇相關課程。