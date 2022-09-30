將軍澳香島中學辦國慶活動培養學生國家觀念　升旗轉用中式步操

將軍澳香島中學於今日（30日）舉行連串活動，預祝明日國慶。預祝活動包括升旗禮、寫書法、電影欣賞及與認識大灣區相關的環節等。

鐘堯基署理校長表示，希望活動可以加多學生的國家感，好好裝備自己，在未來貢獻香港及國家。另外，該校的升旗隊亦由今個學年起轉用中式步操，並計劃於本學年將升旗禮加入課程之中。



將軍澳香島中學於今日（30日）舉行連串活動，預祝明日國慶。（張浩維）

將軍澳香島中學以升旗禮為國慶活動揭開序幕，儀式由該校青少年軍成員組成的升旗隊負責，以中式步操及普通話口令進行。儀式完成後，有學生代表發表國旗下的講話，內容以今年開幕的故宮博物館為主，說博物館令她可以親眼看到珍貴甚至未曾展出的文物，建議同學與家人或朋友花時間前往欣賞。

鐘堯基表示，期望國慶活動可以令同學關心及認識國家，培養國家觀念，反思未來如何貢獻香港及國家，並趁現在於課堂內外充實及裝備自己。

將軍澳香島中學今年的國慶活動重點為寫書法及電影欣賞。鐘堯基表示，書法是中華文化精粹，加上現時年輕人少動手寫字，希望透過書法令學生領略及感受到平靜的心境及文字的美。至於電影欣賞方面，學生將會觀看《一樣的天空》，鐘堯基指該電影是一部獲得普遍推崇的愛國愛港電影，希望學生能從中反思如何貢獻香港及國家，並盡量裝備自己。

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被問到升旗隊為何轉用中式步操時，鐘堯基表示相關議題在社會已經討論一段時間，學校決定由今個學年起將升旗隊的儀式轉用中式步操，亦打算在課程中加入相關訓練，令學生學到升國旗時的基本禮儀、尊重及觀念。