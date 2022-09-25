教全跨境班教師當選十大最「美」教師　設深圳教室提升學習動力

「十大最『美』教師選舉」今日（25日）舉行頒獎禮，表揚為教育默默付出及奉獻的10位教師。得獎教師之一，來自伊斯蘭脫維善紀念中學的王家俊，為更了解學生，主動修讀伊斯蘭教初階課程，與學生建立正面關係，亦增強和家長的聯繫。他更身兼老師、社工和輔警三個角色，同時教導、輔導和訓導學生，讓學生成長和伴他們同行。



疫情下跨港學生未能來港就讀，教授「全跨境班」的大埔浸信會公立學校黃兆儷老師，發現網課期間學生較難專心，考試成績也未如理想，於是她尋求家長支持設立「深圳教室」，讓身處內地的學生也能聚在課室裡上網課，學生十分興奮，學習動力也明顯提高，獲家長送錦旗致謝。



「十大最『美』教師選舉」由教聯會舉辦，以展示教師高尚的道德情操及理想信念，發揮正能量，並倡導社會重視尊師重教的良好風氣，表揚有突出的師德表現、關愛學生並無私奉獻，具有代表性及示範作用的老師。

王家俊：修讀伊斯蘭教初階課程 更易了解學生

得獎教師之一，來自伊斯蘭脫維善紀念中學的王家俊主任，任教的學校是全香港唯一伊斯蘭教學校。王主任表示，在到該校任教前已在其他學校有工作，但在收到校長的邀請，以及到柬埔寨做義工的經歷，讓他明白南亞裔更加有需要幫忙，於是便決定到該校擔任教師，「柬埔寨嘅經歷都令我覺得可以試吓呢個經驗，可以試吓教南亞裔啦！」。

為了更了解學生，王主任修讀了伊斯蘭教初階課程，亦與學生組織籃球隊，更在一帶一路籃球比賽中贏得冠軍，與學生建立正面關係。而在不同種族和語言的環境中，得到家長的信任並不容易，「家長着重嘅好多時都係學生畀咗學校就學校處理，佢哋（家長）嘅概念就係我要返工其他嘢唔好搞我」，而王主仼會和家長溝通，甚至邀請家長去觀看子女比賽，亦會在學校舉辦親子活動。

而作為老師、社工和輔警督察三個角色，王主仼指其他兩個身份都有助老師的角色，擔仼輔導主任時可運用在社工課程學到的知識和理念；擔仼訓導主任時可運用輔警督察的執法知識，教導學生社會的規矩，協助學生成長和同行。

得獎教師之一，伊斯蘭脫維善紀念中學的王家俊主任，用三個角色教導學生。（廖雁雄攝）

疫情下設「深圳教室」為學生提供學習地點

同樣為得獎教師之一，來自大埔浸信會公立學校的黃兆儷老師，在疫情期間教授「全跨境班」，即只有跨境學生的班別。網課期間，學生較難專心，考試成績也未如理想，家長也反映學生在家中和他們的衝突增加，「佢哋（家長）亦都無計可施，喺呢個大環境之下，我都聽到佢哋好無助。」由於以上種種，黃老師特設立「深圳教室」，讓身處內地的學生也能聚在課室裡上網課。

在得到學校的支持後，黃老師便在微信家長群組中查詢他們的意願，即使需要家長自費，他們也對此安排表示支持。在與內地機構聯絡後，也順利確認「深圳教室」設立的地點、形式和細節。 黃老師憶述第一天學生在深圳教室上課的時候，透過鏡頭看到學生們都十分興奮，「我仲記得佢哋（學生）第一堂入到個課室嘅時候，眼睛係真係識得閃㗎」，學習動力也明顯提高。內地家長為感謝黃老師的付出，更製了一面錦旗送給她。

今次選舉以推薦提名形式進行，參加教師需要提交自我介紹、在任職教師時作出的感人經歷，以及提名表。評審委員包括教聯會副主席朱國強、中文大學侯傑泰教授等。

教育局副局長施俊輝致辭時表示，局方重視教師的培訓，推動教師追求卓越，與時並進，拓闊視野，日後將會與教育界攜手合作，為香港、為國家培育更多未來棟樑。

教育局副局長施俊輝致詞時表示教育局重視教師的培訓，推動教師追求卓越，與時並進，拓闊視野。（廖雁雄攝）

十名得獎教師包括：

順德聯誼總會翁祐中學的崔婉琪老師；

賽馬會萬鈞毅智書院的張琳老師；

伊斯蘭脫維善紀念中學的王家俊主任；

佛教黃允政中學的王家駒老師；

慕光英文書院的陳潔珍老師；

大埔浸信會公立學校的黃兆儷老師；

鴨脷洲街坊學校的曾葉芳主任；

港澳信義會黃陳淑英紀念學校的謝玉琼老師；

香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）的王偉芬老師；

香港紅十字會甘迺迪中心的古凱寧老師。