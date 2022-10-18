STEAM｜將軍澳香島買真車辦法證課程　學生套指膜緝兇成法證先鋒

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



將軍澳香島中學設有多個校本特色的STEM課程，其中之一就是中學版《法證先鋒》的STEM法證課程。課程模擬案發現場，學生需要搜證配合邏輯推理找出真兇。負責法證課程的科學教育學習領域統籌主任、STEM統籌小組組長劉傑龍老師表示，期望STEM法證課程主題能夠引起學生興趣之餘，更令學生明白STEM與日常生活有直接關係，簡單工具已經可以呈現看似複雜的科學原理。



將軍澳香島中學特意購買一部私家車放在校園在，在進行STEM法證課程時，學生需要從車身套取指膜。（張浩維攝）

電視劇切入緊貼學生興趣 告訴學生STEM與生活緊扣

在電視劇《法證先鋒》中，主角以嚴謹的科學方法取證及查案緝兇，成功吸引觀眾。將軍澳香島中學設計STEM課程時亦特意加入法證元素，透過法證科學教授學生STEM知識，同時透過活動提升學生的學習興趣。

將軍澳香島中學科學教育學習領域統籌主任、STEM統籌小組組長劉傑龍老師表示，STEM法證課程的其中一個目的是告訴學生，STEM不必然是高科技，亦可以與生活息息相關。（張浩維攝）

劉老師指出，希望藉學生對電視劇的興趣，將看似艱深的法證技術化繁為簡，告訴學生STEM其實與生活息息相關，在學校學習到的知識也可學以致用，而非抽象理論。

簡單工具重現劇中情節 深奧內容化繁為簡

+ 3

他舉例指，學生不時都會看到電視劇中的法證人員套取指膜，「覺得電視演員好型好勁」，而STEM法證課程就會教授同學利用簡單工具，例如磁力粉和磁力掃，已經可以套取指膜，「好多學生都唔知，老師一講，佢哋一試就知，原來咁簡單」。

STEM法證課程亦會教授學生使用儀器抽取DNA，進行鑑證。（張浩維攝）

至於電視劇常常使用的DNA鑑證，亦是該校STEM法證課程的內容之一。劉老師說，學生最初接觸DNA鑑證時，都會認為內容深奧，難以接觸及理解，但其實做法與套取指膜一樣，只需簡單工具就已經可以抽取到物件的DNA。他提到，近日學校添置儀器後，可以在較進階的STEM法證課程中，提供與核酸檢測技術相關的教學，甚至做到新冠肺炎核酸檢測。

內容訓練邏輯思維 啟發學生自主學習

將軍澳香島中學化學科主任鍾祈恩老師（左）指出，STEM法證課程成功吸引到學生自主學習的興趣。（張浩維攝）

另外一位負責STEM法證課程的化學科主任鍾祈恩老師就指，STEM法證課程除了會教授學生科學及科技內容，亦會要求他們以邏輯思維推論、排除可疑人物、找出破綻或矛盾，最後緝拿真兇及了解來龍去脈。她形容STEM法證課程是以簡單化的學習過程，體驗真正的法證人員如何調查案件。

鍾老師亦提到，教師在上課時會先教授基礎理論，然後盡量給予學生機會親自動手，以吸又引同學主動繼續研究。她舉例指，STEM法證課程的其中一堂，是將動物毛髮與人類頭髮作分析對比，結果在上課期間，很快就有同學想到，可以同時比較兩種毛髮與衣物纖維的不同。她認為，課程成功令到學生自主學習，挖掘更多感興趣的知識。

課程著重動手做受學生觀迎 培養學生對理工科興趣

李羚瑋（左）及王豐淼（右）都是曾經參與STEM法證課程的中六學生，同樣都喜歡該個課程。（張浩維攝）

李羚瑋及王豐淼都是曾經參與STEM法證課程的中六學生。李羚瑋表示，最喜歡STEM法證課程之中有不少可以自己動手做的環節，而且可以從實驗中看到過程及結果，十分有趣。她指學校的STEM課程啟發了她對理工科的興趣，打算於大學修讀生物工程，認為這個學科除了與科學和生活有關，亦會涉獵到遺傳學及DNA等知識，十分有意思，未來也希望從事相關工作。

至於王豐淼就表示，法證課程可以透過套取指膜、DNA鑑證等找出真兇，而他亦享受這種逐步找出真相的感覺，是很特別的體驗。他表示，自己本身都喜歡數理科目，打算於大學修讀與軟件開發相關的科目。