STEAM｜將軍澳香島課程強調與正規課程配合　八成DSE學生讀理科

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



將軍澳香島中學近年積極發展有校本特色的STEM課程，主題包括法證、金融以及話劇等。署理校長鍾堯基表示，學校設計特色STEM課程時，會確保內容與學科課程配合貫通，讓學生把STEM課程所學應用到學科之中。他亦提到，STEM課程提升了學生對科學及科技的興趣，本學年中四學生逾八成人選修科有報讀理科。



將軍澳香島中學鍾堯基署理校長提到，校方定位STEM為原有課程的延伸，而且內容一定要與現有課程緊密配合。（張浩維攝）

定位STEM為現有課程延伸 與學科內容緊密配合

將軍澳香島中學定位STEM為原有課程的延伸，鍾校長認為，STEM一定要與現有課程緊密配合，令學生在學習常規課程以外，有機會擴闊學科知識。教師在設計STEM課程時，會先找出與現有常規課程較有關係的部份，再套用在STEM課程之中的相關部份。

將軍澳香島中學設有STEM法證課程，學生需要運用其他學科學到的知識找出真兇。（張浩維攝）

他以STEM法證課程的「汽車意外重組」課題為例，學生在上課期間需要量度剎車痕的長度，然後運用正規課程中學到的物理知識，計算車輛事發時的車速。另外，學生亦需要運用邏輯思維，整理出案件中的真正兇手。

學習滿足感轉化成學習興趣 八成中四生選理科

鍾校長表示，學校會為學生提供不同類型的STEM課程，相信學生在參與STEM課程時能夠獲得滿足感，在潛移默化下，就可以提升他們對理工科以至其他學科的學習動力及興趣。

從實際數字看，將軍澳香港島中學的學生亦都表現出對理工科有一定的興趣，該校本學年中四生選修科有報讀理科的比例是歷來最高。有選修物理、化學或生物其中至少一科的學生佔逾七成，連同資訊及通訊科技科，佔比超過八成。

積極發展校本特色課程 STEM話劇訓練學生不同能力

將軍澳香島中學設有STEM話劇課程，參與的學生要以誇張的手法呈現STEM實驗。（將軍澳香島中學提供）

除了上述提到的法證課程之外，將軍澳香島中學亦設有學界少見的STEM話劇以及STEM金融課程。鍾校長稱，STEM話劇要求學生在舞台上以誇張的手法呈現STEM實驗，事前需要準備道具與學習演戲，表演時亦需要留意實驗過程，令學生的觀察力、應變能力、演藝方法及自信心都得以提升。

將軍澳香島中學的STEM金融課程由教務長及數學科主任王蠡老師負責，他指校方在制定課程時已經有考慮到當中的價值教育，目標之一是要學生明白投資涉及風險，決定是必須十分謹慎。（張浩維攝）

至於STEM金融課程，則由該校的企業、會計及財務科、經濟科、數學科和資訊及通訊科技科合辦。負責課程的教務長及數學科主任王蠡老師表示，學校企會財科早年曾舉辦股票買賣比賽，大受學生歡迎，遂決定成立STEM金融課程。課程內容包括股票買賣的實際操作、編寫交易程式、風險估算及其他金融知識，學生亦需要活用其他學科知識，例如數學科的統計方法或資訊及通訊科技科的編程語言。

王老師表示，不少學生最初以為課程會教授投機炒股賺大錢方法，但在課程期間，他們逐漸明白投資涉及風險，再好的交易程式都可能招致虧損，認識到任何投資決定都需要計算風險，切忌人云亦云，建立正確的價值觀。