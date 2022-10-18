聖公會何明華會督中學辦資訊素養周　引入全港首部媒體素養流動車

教育局推出「我的行動承諾」加強版撥款後，學界陸續透過課程、體驗式活動及講座等提升學生媒體及資訊素養。香港聖公會何明華會督中學連續兩年舉辦聯合國教科文「全球媒體與資訊素養周」，並邀得香港青年協會全港首部媒體及資訊素養教育的流動車到校，以多元化及新穎的活動塑造氛圍，提升學生對善用媒體及資訊的關注，建立正確的網絡言行。



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是次活動主題為「培養信任—重要的媒體及資訊素養」，校方邀請青協《行動網「樂」流動車》走入校園，讓學生能夠透過參與流動車內的活動，提高對數碼健康的關注，改善個人情緒健康。

青協《行動網「樂」流動車》由9噸大貨車改裝而成，是全港首部針對媒體及資訊素養教育的流動教學車。車内外設有五大區域，包括：資訊展覽、教學動畫互動、模擬網上交友、「扭轉心情」正能量卡片及分辨網絡資訊真假，回應青少年過度或誤用網上媒體及資訊的情況以及衍生出的情緒健康問題，宣揚數碼健康的重要性。

有參與活動的學生表示，活動生動有趣，讓他們體會到網上個人私隱的重要性，以及學習事實查核（Fact-Check）技巧。負責活動的青協全健空間社工指出，希望藉是次活動，教育學生應對失實訊息、網絡欺凌等問題，學習做個才德兼備的網絡公民。

今年學校更為學生設立《素養教育 樂學場》，讓學生從攤位遊戲玩樂中，學習如何應對網絡欺凌，分辨資訊及加强網上守法的意識。另外，透過青協設計的桌遊比賽《網絡寶庫》，亦讓學生體驗到網絡世界的好處及潛在危機，促使學生在現實生活面對網絡困擾時，能迅速覺察及作出明智的決定。

除此之外，學校更運用中文大學EDUVENTURE VR虛擬實境學習系統，設計首個素養教學的虛擬實境教材，讓學生在虛擬實境中，就一些媒體及資訊素養相關生活情境作反思和決策，故事情境發展會按學生決策而改變，最後帶出錯誤的網絡言行會引致什麽的後果，提示學生應怎樣處理，從而教導學生注意網絡言行的重要性。負責老師表示，以往學生認為素養教育沉悶，希望透過遊戲化活動提升學生學習興趣與動機，加強他們素養學習的印象。

香港聖公會何明華會督中學金偉明校長表示，除素養課程的切入，建立健康、正面的素養校園氛圍，也相當重要。此舉不但能提升學生對媒體及資訊素養的意識與關注，同時能減低青少年在網絡世界所衍生的不良情緒及負面言行。