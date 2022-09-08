教育局新小學課程指引　彈性課時增至25%　強調STEAM、資訊素養

教育局公布最新《小學教育課程指引》，當中更新七大學習宗旨，包括強調國民教育、STEAM教育、媒體資訊素養等。新《小學指引》同時提出為學生創造空間，增加學校彈性編排的課時，由現時課時的19%增加至不多於25%，並會於本學年（22/23學年）以先行先試模式推行。



教育局今日（8日）發通告至全港小學，公布推行《小學指引》試行版。新課程指引以「立德樹人重啟迪 創造空間育全人」為主題，建議小學按新指引要求檢視和重整課程。局方會於9月27日為教師舉辦簡介會，日後亦會透過不同渠道收集意見了解試行情況再作優化。

更新七大學習宗旨 強調STEAM教育、媒體資訊素養

新《小學指引》提出七個學習宗旨，包括強調培養國家觀念、中華文化、價值觀教育、主動學習、STEAM教育、媒體資訊素養以及健康的生活方式及身心均衡發展的重要性。

以國民教育為例，新指引期望學生透過國民及國家安全教育，認識國家和中華文化，培養國家觀念和國民身份認同。至於STEAM教育希望學生全面發展共通能力和探究思維，獨立和主動學習，而媒體資訊素養則希望學生培養廣泛閱讀的興趣和主動閱讀的習慣，以理性和負責任的態度運用資訊及資訊科技。

小學課程發展的三大方向場和七大重點

《小學指引》建議小學按「三大方向」及「七大重點」優化課程規劃，以達至更新的七個學習宗旨。「三大方向」包括：立德樹人、創造空間、學生學習為中心。至於七大重點包括：加強價值觀教育（包括生命教育、國民及國家安全教育）；強化STEAM教育、培養學生媒體和資訊素養；善用學時創造空間，促進身心均衡發展等。

增加彈性課時比例

為讓小學可以善用學時創造空間，《小學指引》重新編配各科目的學時，並將學校可彈性運用的學時由原本最多19%增加至最多25%。以現時一般小學每年上課792小時計算，學校可彈性運用的學時上限比以往增加47.5小時。

教育局建議，學校可運用彈性課時的例子包括：推行多元化的全方位學習活動；加強認識中華文化、《憲法》、《基本法》教育及國家安全教育； 安排與生涯規劃教育、媒體和資訊素養等相關的講座或參觀；跨科內地交流考察活動； 強化STEAM教育等 。