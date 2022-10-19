校園天地｜童趣飛揚築夢想　全「泰」一叮多元才藝比賽

「擺對位置，每個孩子都是天才。」吳氏宗親總會泰伯紀念學校注重學生的全面發展，本年度展開的第三屆全「泰」一叮多元才藝比賽，讓不同年齡、不同興趣的學生都激發出多元化的潛能。（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）



「全泰一叮」大合照。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

全「泰」師生熱切期待的決賽來臨，現場座無虛席，氣氛更是熱火朝天。學校除了邀請「香港無線電視」男藝員鄭世豪先生擔任首席裁判員，更邀請了林文娟校長、周美燕校長、謝佩珊校長及主辦小學侯達燊校長組成校長評判團，讓參賽學生獲得了不少專業的指導。

在決賽當天，每個參賽學生臉上都掛著自信的笑容演出，落落大方，毫不怯場，他們的真情流露感染了整個觀眾席，大家都不由自主地跟隨著歌聲揮舞著螢光棒，每個表演落幕後，現場掌聲久久不息，歡呼聲不絕於耳。

觀眾揮動螢光棒為參賽同學打氣。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

賽場上如火如荼，參賽學生的精彩表演難分高下，經過裁判團隊的專業評分與商討，比賽成績最終揭曉：4D班的黃浩熹同學憑藉一首小提琴曲勇奪冠軍，其可貴之處不僅在於其時而激昂，時而低沉的彈奏技巧，更在於小提琴聲與媽媽的鋼琴聲的絕妙配合；4D班的葉希敏同學以一支青春活潑，潮流感十足的kpop舞蹈感染了現場觀眾，最終榮獲亞軍；6A班的劉柏呈同學，為大家呈現了一曲悠揚明快，極具感染力的saxophone曲目，獲得季軍。

6E班的陳靜霖同學憑藉颯爽十足的舞台魅力，以一支充滿時代感的舞蹈獲得最佳台風獎；2B班的梁琛同學通過多媒體向大家展示了她的學武經歷，並用舒展豪放、精準有力的腿法獲得滿堂喝彩，最終獲得最具創意獎。同樣來自2B班的陳靜儒同學，身穿閃亮的拉丁舞服，以活潑而俏皮的恰恰舞步，榮獲最佳造型獎。

比賽結束後，首席評判員鄭世豪先生對大家的精彩表現讚不絕口，並自彈自唱了一首《愛．回家》主題曲。學生們隨著音樂放聲歌唱，將全場的氣氛推向了一個高潮。香港神託會培真幼稚園校長周美燕女士勉勵同學：「泰伯子弟文武全才，心懷夢想定能成功」。在濃濃的藝術氣息中，泰伯紀念學校全「泰」一叮圓滿地落下了帷幕。

德智體美，全面發展；豐富活動，思辨求新；啟動未來，無限精彩。泰伯學校一向致力於學生的全面成長與多元發展，全「泰」一叮多元才藝比賽給學生提供了一個展示自我，秀出個性的平台。讓學生們充分展現了無限的潛力與才能，並在心中種下了一顆追尋夢想的種子。

（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

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