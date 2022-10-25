校園天地｜九龍靈光小學 《閲讀風潮》

本校向來重視培養學生的閱讀興趣及能力，協助學生養成閱讀習慣。因此，本校特意邀請了不同的作家及故事專才分別於上下學期到來與學生分享。學生可透過講座了解不同作家創作時的心路歷程及其筆下的故事世界，鼓勵同學積極創作及閱讀，建立愛看書的觀念和習慣。另外，學生更可透過欣賞專業講故事姨姨的故事分享，掌握講故事的技巧。（內容由九龍靈光小學提供）



A.作家講座

1.作家網上講座

上學期，本校邀請了作家耿啟文（《童話夢工場》、《公主訓練班》、《穿越夢工場》作者）和故事專才蔓玲姐姐（《成語寫作本》作者、專業講故事姨姨）前來學校進行一小時的分享。疫情緣故，講座改為網上進行，作家在校，同學在家。

作家網上講座分為兩部分，首先由蔓玲姐姐為同學講故事，然後再讓蔓玲姐姐按同學早前交給老師的意見和提問跟耿啟文先生進行作家專訪，耿啟文和蔓玲姐姐都讚賞同學意見和提問。

而為了鼓勵學生閱讀不同的課外讀物，本校還為學生訂購2位作家的著作呢！

2.作家到校講座

下學期，本校特意邀請了作家厲河（《大偵探福爾摩斯》系列作者）前來學校分享他改編經典作品及選材創作的心得。

當天有15位「超級書迷」作為學生代表，由百多條收集回來的學生問題中挑選二十條即場訪問厲河先生。厲河先生及後稱讚在場的同學非常投入，同時，作家也欣賞一眾提交問題的同學，因為這反映出他們在閱讀故事後會再作進一步思考。

+ 1

B.閱讀週

在疫情下，本校舉辦了一連串線上及線下的閱讀活動，讓學生不但可以享受閱讀的樂趣，還可以透過其他活動來增加他們的生活經驗，更對特定主題有更深入了解，從而培養閱讀的習慣。

1.上學期閲讀週

適逢2021年東京奥運，上學期閱讀週主題定為「運動知多點」。學生藉著閱讀各類有關體育的資訊，增加他們對知識的累積和喜愛。為此，本校借來康文署的運動資訊展板、九龍公共圖書館的體育類圖書，又播放跟運動有關的短片，讓學生可以從中獲取豐富資訊及有關知識。

另一方面，本校邀請了前香港賽艇代表、2009年東亞運動會銀牌得主劉靜雯來校分享，使學生能近距離接觸運動員，學習經歷更為立體。

2.下學期閲讀週

下學期閱讀週主題為「動物好朋友」。學生藉著閱讀各類有關動物的知識，培養他們關愛大自然和愛惜小動物的美德。學生在課餘時間閲讀，並於線上與同學分享與動物的相處點滴，更利用AR技術與虛擬動物合照。

+ 1

老師播放有關動物的電影，同學在觀看影片及閱讀圖書後，即時進行電子問答比賽，既有趣又緊張，同學都很開心呢！

（內容由九龍靈光小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747