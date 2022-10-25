免針紙｜政府修例　心悸病人恐豁免打針作廢：即係迫我哋上絕路

「免針紙」風波繼續發酵，港府今（25日）刊憲修例，賦權醫務衞生局局長，有合理理由懷疑某註冊醫生發出「免針紙」前，未有進行臨床評估，可宣告有關「免針紙」失效；局長亦可以基於公眾利益考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明「免針紙」失效。

患有心悸情況兼有心臟病家族病史，以及有三高、糖尿病等長期病患的陳女士（化名），現時持有其中一名被指涉濫發「免針紙」私家醫生的接種疫苗豁免書，即是2萬名將失豁免資格人士之一。她憂慮「免針紙」一旦報廢後，將難以續取豁免：「我哋真係有醫療原因先唔打針，依家咁樣一刀切，即係逼我哋上絕路。」

她本身亦因遭逢家庭巨變，多名至親於今年內先後因病離世，確診抑鬱及焦慮症，需定期赴精神專科覆診，近日更被藉詞解僱，陳女士憂慮雙重打擊下，病情會趨惡化。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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陳女士：憂身體會出現不可逆轉情況

陳女士（化名）今年50餘歲，本身患有三高及糖尿病多年，近年亦不時出現心悸情況，「就算無做運動，個心臟會突然跳得好快，亦試過突然係條街度暈咗，不省人事。」



陳女士憂慮接種疫苗後，身體會出現不可逆轉情況，包括會誘發心臟病等，「驚會出事，所以一直都唔敢打。」她曾諮詢多位醫生，其中一位建議其打針前及後，要分別服用護心藥物連續一周，「但佢都話唔敢包一定無事，只係幫你降低風險」；另一位醫生則據其臨床狀況，發出免針紙。

指上司多番要求打疫苗 近期藉詞解僱

雖然持有免針紙，其工種亦毋須使用疫苗通行證，惟上司卻多番要求其前往打針，近月更藉詞將其解僱。屋漏兼逢連夜雨，她數位家人於今年接連離世，其中一人更涉及心臟病，令其情緒崩塌，亦因籌措殮葬費事宜致欠債纍纍，終確診抑鬱及焦慮症，需定期覆診。淪為失業大軍，她多次求職得均不得要領，「好多工都話要打針。」

本港現時有數萬市民領取「免針紙」，其中由七名被捕醫生所發的醫學豁免證明書，共逾兩萬張，佔總體逾半。圖中非當事人。(資料圖片)

對於政府刊憲修例，賦權醫務衞生局局長如有合理懷疑可宣告「免針紙」失效，她聞言後憂心忡忡，「死啦，依家點算，我哋真係有醫療原因先唔打針，（政府咁做），即係逼我哋上絕路。」陳女士表明，會嘗試再諮詢其他醫生，亦會前往公立醫院求醫，但她不諱言，對成功再獲得免針紙不感樂觀，「依家仲邊有醫生敢開免針紙，不過我都會試咗先，唯有見步行步。」

▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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《香港01》發現，有涉事醫生的診所已圍上木板，

病人組織：病人問聽日係咪就無得返工喇？

香港病人政策連線主席林志釉則表示，特首李家超早前以「免針紙」司法覆核案政府敗訴為例，引證香港有人權，惟兩日後即就相關案件修例，「感覺有啲諷刺，政府咁做，市民會對法治有咩睇法呢？」

被問到有沒有收到病人對政府此舉感到失望，他說：「已經無話咩失唔失望，有病人見到新聞都有問『聽日係咪就無得返工喇？』」他又指，全世界都正步向復常，惟香港仍然大費周章鞏固疫苗通的使用，「疫苗通係咪真係有meaningful purpose（有意義的目標）可以達到？」

林志釉指全世界都正步向復常，惟香港仍然大費周張鞏固疫苗通的使用。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉重申，現時要找醫生開免針紙是極困難，由政府拘捕開免針紙的醫生、病人到今日修例列明醫生在特定時間內發出豁免證明書的數量、模式和方式，都會成為考慮「免針紙」失效的因素之一，都可以見到政府在此事上的立場強硬，「都擔心啲醫生會擔心。」

香港社區組織協會幹事彭鴻昌則認同，政府敗訴後才修例「觀感上唔太好」。（資料圖片／李恩慈攝）

社區組織協會：修例無法令不打針市民改去接種

香港社區組織協會幹事彭鴻昌則認同，政府敗訴後才修例「觀感上唔太好」，認為免針紙本身有時效，認為一開始應由相關免針紙隨時間失效，再去修例則可以避免市民會有輸打贏的感覺。不過他相信政府是認為有防疫需要打作出相關決定，但認為修例無法令不打針的市民改變去接種，「到依加唔打針而又無明確醫學理據唔打針嘅人，相信你點迫佢地都好難會打返。」

修例列明局長宣告「免針紙」失效後，其「免針紙」非即時失效，而「免針紙」的失效日期要為局長宣告後的14日後。彭鴻昌認為，相關的寬限期如可以長至1個月則更好，予更多時間拿涉事「免針紙」的人士，去找其他醫生開免接種證明，他亦贊成修例列明醫生可以上訴。

港府上月以涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書為由，拘捕七名涉事醫生，其所發合共逾二萬張免針紙，原於本月12日失效。不過，港府隨即迎來司法覆核挑戰，高等法院日前裁定政府敗訴，即醫務衞生局局長沒有權力廢除兩萬張免針紙。