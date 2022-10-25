免針紙｜政府不提上訴　修例賦權醫衞局長廢問題免針紙　明日生效

政府上周五（21日）在「免針紙」司法覆核案中敗訴，法官裁定政府無權「一刀切」廢除涉案2萬多張免針紙。消息指，行政會議今日（25日）討論修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章，賦權局長廢除有問題的免針紙，其後獲得通過。政府明日（26日）會向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，《修訂規例》會同日生效。

醫衞局在今（25日）隨即發稿表示，政府經仔細考慮法律意見、抗疫工作的迫切性、各持份者及公眾利益等因素後，決定對有關案件不提出上訴，並會透過修訂相關規例，為有關指示提供清晰的法律基礎。



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政府上周五（21日）在「免針紙」司法覆核案中敗訴，意味著涉案的2萬多張免針紙仍然有效。特首李家超今出席行會前再回應事件，指政府很快有決定，感謝醫衞局和律政司人士過去數日進行大量分析工作，強調政府做事依法行事，有責任確保公共健康得到有效及迅速保護，處事基於穩固法律基礎，亦會追究涉嫌違法、違反專業操守的行為。

其後，有消息指，行政會議有討論修改《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章，賦權局長廢除有問題的免針紙，其後獲得通過。

醫衞局在今（25日）隨即發稿表示，政府參考了法律意見，考慮到防疫工作的急切性，上訴所涉的訴訟時間和有關豁免證明書的有效期限，認為最合適的做法是作出修例而非作出上訴，這符合香港的最佳利益。

局方重申，當政府發現有私家醫生涉嫌未有按照衞生署指引為病人恰當診症並濫發豁免證明書後，政府認為必須迅速應對，因為市民若繼續按照相關醫生在豁免證明書的建議而延誤接種，可能對自身構成健康風險。

有見及此，政府刊登憲報，訂立《2022年預防及控制疾病（疫苗通行證）（修訂）規例》（《修訂規例》），提供清晰法律基礎，處理懷疑個別醫生在未有遵照衞生署指引為病人進行臨床評估的情況下所發出「免針紙」，從而維持「疫苗通行證」制度的完整性及穩健度。政府明日（26日）亦會向立法會提交《修訂規例》進行「先訂立後審議」程序，《修訂規例》同日生效。

據憲報所寫，《修訂規例》會賦權予醫衞局局長可以在合理懷疑某註冊醫生發出豁免證明書前未有進行臨床評估下，宣告其「免針紙」失效；局長亦可以基於公眾利益宣告某註冊醫生發出的所有「免針紙」失效，而其宣告須以局長認為適當的方式公布，宣告免針紙失效的通知，要以面交、留在醫生最後政府所知的通訊地址及電郵方式通知相關醫生。

不過，規例亦規定醫衞局局長在宣告某註冊醫生所發出的「免針紙」失效前，須考慮所有相關因素，包括但不限於：

1）「疫苗通行證」制度是否出現紕漏或其穩健性有否受損

2）有關註冊醫生在發出豁免證明書前有否為病人進行臨床評估

3）該醫生在特定時間內發出豁免證明書的數量、模式和方式

4）以及衞生署署長的意見等



醫衞局局長在宣告某註冊醫生所發出的「免針紙」失效後，需盡快作出安排，令持有相關被廢除免針紙人士能夠接受註冊醫生的臨床評估，以斷定是否不宜接受任何類型的接種疫苗。

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另外，局長宣告「免針紙」失效後，其「免針紙」非即時失效，而「免針紙」的失效日期要為局長宣告後的14日後。有關註冊醫生可以在該宣告後的7日向局長作出書面申述，解釋為何不應作出有關個別失效宣告。



此外，《修訂規例》亦賦權予醫衞局局長為不符合疫苗通規定的人士可發出過渡證明書，以訂定過渡安排。局長可按其認為適當的條款，發出過渡證明書，而局長亦可在任何時間撤銷過渡證明書。

《修訂規例》也將《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）的有效期延長六個月，即由今年12月31日午夜延長至明年6月30日午夜。

政府發言人強調，「疫苗通行證」是對抗疫情、保障公共衞生的重要工具，有關措施旨在保障未完成接種新冠疫苗的人士，減低他們進入高風險場所時所承受的風險，同時避免為公營醫療系統帶來不必要的負擔。政府有責任堵塞相關漏洞，以提供清晰法律基礎，防止未必符合豁免原意的人士繼續使用相關豁免證明書。