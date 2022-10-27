STEAM｜優才小學與教大辦STEM動畫課程　學生收獲知識與滿足感

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



自2015/16學年起，調景嶺優才（楊殷有娣）書院小學部與教育大學合辦STEM動畫課程，以拍攝定格動畫（Stop Motion Animaion）為主題，結合3D立體打印技術，教授學生STEM相關知識。優才書院小學部陳偉傑校長表示，STEM動畫課程是他們的校本特色課程之一，不但屬於跨學科學習，主題亦與學生興趣有關，能夠激發學生的學習意欲。合辦課程的教大數學與科技學系崔顯亮講師提到，學生在參與該個課程時，有大量動手做的機會，相信學生在看到成品之後，對未來會更有期望。



優才小學與教大合辦STEM動畫課程，主要對象為小五學生。（教育大學提供）

優才（楊殷有娣）書院小學部陳偉傑校長（左）及教育大學數學與科技學系崔顯亮講師。（盧勁揚攝）

學生包辦製作過程 教大與優才合作屬雙贏

STEM動畫課程的主要對象是五年級學生，學生4人一組在8周課程內完成一條與環保相關、長約1分鐘的定格短片，期間教大導師每星期到校為學生上課及提供支援。課程的首5周屬於準備階段，學生會製作分鏡劇本、擬定故事情節、設定人物角色及場景。他們亦會學習使用簡易的繪圖軟件，為角色及物件繪製立體模型草圖，並學習3D立體打印概念及觀看即場示範。不過由於3D立體打印需時，教大團隊會在課堂以外的時間為學生3D打印短片道具模型。

STEM動畫課程為期8周，會教授學生由寫故事板到拍攝及剪輯的知識。（教育大學提供）

進入第六及七周，學生會學習拍攝技巧，利用3D打印的人物及組件，拍攝100至120張定格照片。在最後的第八周，學生會篩選照片，用剪片程式將照片組合成短片，加上配樂及組員名單。

陳校長表示，STEM動畫課程的關鍵之一，是崔顯亮每堂都會與5至6位教大學生到場支援，因為單靠一名教師無法負責上述動手做環節，而現有安排讓教大學生獲得實習機會，上課學生也可以有足夠照顧屬於雙贏。

課程滿足所有STEM目標 學生表現超預期

學生在實際操作3D打印時，需要思考其他問題，例如物件在打印後「企唔企得穩」，會否太厚或太薄。（教育大學提供）

STEM動畫課程長達8周，各個環節都與STEM相關。崔顯亮舉例，學生在構思故事時需要探究環保概念，當中涉及不少科學（Science）知識。在科技（Technology）及數學（Mathematics）方面，學生在繪製立體草圖時，會認識及理解到3D空間概念及學習3立體打印。實際操作時，學生亦要思考成品「企唔企得穩」，會否太厚或太薄，可以歸類為工程（Engineering）知識。最後在藝術（Art）上，學生需要製作短片，以及為角色組件加工增添美感。

崔顯亮認為，STEM動畫課程照顧到所有STEAM教育目標，學生表現更是勝於預期。他舉例，學生只有一次3D立體打印的機會，即使成品不似預期亦只能想方法即場修改，曾有學生發現公仔成品缺少了用於連結四肢的關節位，於是想到以萬用膠代替，令公仔可以站起來擺姿勢拍照，展現出解難能力和思維。

崔講師提到，有學生在收到3D打印的成品之後，發現效果不似預期，但能夠運用解難能力解決問題。（教育大學提供）

學生心中播下種子 拍攝短片滿足感高

學生參與STEM動畫課程時，收穫到的不止STEM知識和技能，亦從中得到滿足感及認清未來志向。陳校長表示，不少學生完成課程後，都表示有意成為動畫師或從事電影相關的行業，而且小朋友擁有豐富的創意，盡旱給予他們機會實踐更為寶貴。另外，學生在課程中有機會設計屬於自己的模型、拍攝屬於自己的短片，從中獲得的滿足感對他們的成長及發展都同樣重要。

陳校長認為，學生在課程中獲得的滿足感對成長及發展同樣重要。（教育大學提供）

至於對崔顯亮印象較為深刻的，是一位喜歡卡通片《數碼暴龍》的學生，在課程中以3D立體打印重現了卡通角色小火龍，令同學明白他們有能力做到成品，不論結果好壞都可以先作嘗試。他相信學生完成首個作品之後，會對未來抱有期望及衝勁，雖然3D立體打印的成品與買到的玩具會有距離，但或會吸引他們繼續學習相關技術，在他們內心埋下種子。