廉署辦小學德育計劃培訓高小生成領袖　推廣正直價值觀

廉政公署於本學年與小學合辦以「誠實」為主題的「i Junior小學德育計劃」，除了提供學習教材，還培訓高小生成為「i Junior領袖」，協助學校推廣正直價值觀，提高學生守法意識。有小學認為培育學生成為德育領袖，能讓他們體驗到誠實的重要性。



「i Junior小學德育計劃」吸引約240間小學，超過12萬小學生參與。計劃向學校提供教材和「誠實」為主題的動畫，還培訓約1,500位高小生成為「i Junior領袖」，負責向初小生推廣正直價值觀，包括於小息或課外活動帶領由廉署設計的遊戲。

中西區聖士提反女子中學附屬小學是參與計劃的小學之一，校長柯靜如表示，學校使用廉署提供的教材和動畫，配合生命教育科主題授課，亦推薦24位高小生成為「i Junior領袖」，負責帶領初小生參與遊戲，讓初小生能以生動的方式學習正確價值觀。

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遊戲包括「誠實金字塔」、「誠實記憶卡」等，前者是在泡泡池中搜尋印有「誠實」的膠 杯，把它們砌成一個金字塔；後者是抽出印有關於誠實內容的卡牌，讓學生把內容銘記於心。

「i Junior領袖」小六學生李希鳴（左）表示，帶領遊戲的整個過程感到十分高興，既能教懂初小生關於誠實的行為，自己又學習到誠實的重要性，是一件值得付出的事。

其中一位「i Junior領袖」小六學生李希鳴表示，帶領遊戲的整個過程感到十分高興，既能教懂初小生關於誠實的行為，自己又學習到誠實的重要性，是一件值得付出的事。

廉政公署首席廉政教育主任范靜然（左）亦表示，由於許多學校在德育教材方面的需求都頗大，因而有機會在未來恆常化「i Junior小學德育計劃」，下學年有意以「公平」為計劃主題。

廉政公署首席廉政教育主任范靜然表示，由於學校反應踴躍，未來或將計劃恆常化，並稱下學年有意以「公平」為計劃主題。