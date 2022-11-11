懲教署辦「更生速遞」活動　鄧炳強：為小學生而設社區教育活動

懲教署今日（11日）舉辦「更生速遞」啓動禮，開展新的社區教育項目。保安局局長鄧炳強表示，「更生速遞」是懲教署為小學生度身訂造的一項全新社區教育活動，署方每月會安排教育宣傳車走訪各區最少10間小學，進行教育推廣。



懲教署署長黃國興聯同鄧炳強出席。署方表示，「更生速遞」是「更生先鋒計劃」的第12項社區教育項目，以小學生為對象。懲教署會安排教育宣傳車到訪全港各區小學，透過電子遊戲和新興運動躲避盤，以加強向小學生推廣國家安全、國民教育、防罪、禁毒及助更生的信息。

啓動禮在土瓜保良局林文燦英文小學舉行，鄧炳強在啓動禮上致辭時表示，懲教署一直以來積極推廣社區教育工作，透過「更生先鋒計劃」，與不同社會服務機構緊密合作，舉辦多元化的學習體驗活動，向青少年灌輸正確的價值觀，讓他們成為有責任感及奉公守法的公民。他指「更生速遞」是懲教署為小學生度身訂造的一項全新社區教育活動，署方每月會安排教育宣傳車走訪各區最少10間小學，進行教育推廣。宣傳車設有多個互動電子遊戲，以加強學生的國家安全意識，責任感及正確價值觀，教導他們成為一個奉公守法的好公民，實在非常有意義。

懲教署表示，自2008年起推行「更生先鋒計劃」，多年來與不同學校及社會服務機構合作，透過多元化的學習活動，包括在2021年推出以密室解謎遊戲為藍本的「監獄任務」，積極向青少年宣揚「奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。「更生先鋒計劃」活動的參與者多為中學生，而是次「更生速遞」項目的對象為小學生，進一步將懲教署的社區教育活動擴闊至更廣層面。