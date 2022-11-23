STEAM｜嶺南中學整合電腦及DT科　增聘視藝老師培養學生創客能力

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



杏花邨嶺南中學的學生團隊早前憑STEAM發明「智箱牛盾」，奪得7個比賽獎項，包括「2022香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」初中組銀獎。該校鍾慧晶校長及電腦科王銘浩老師接受「01教育」訪問分享該校STEM教育政策提到，學校本學年起整合電腦科及設計與科技科的內容，培養學生的創客能力。另外亦增聘一位藝術科老師，以推動學校的STEM教育發展成STEAM教育。



嶺南中學由個學年起整合電腦科及設計與科技科，以培養學生的創客能力。（盧勁揚攝）

整合電腦科及設計與科技科 課程結構入手培養學生創客能力

中小學在規劃STEAM課程時都會整合不同學科，嶺南中學選擇整合電腦科和設計與科技科（DT科）。鍾校長解釋，他們檢視課程內容時，發現兩科有內容重疊，所以整合課程以騰出課時，並調動兩科教學內容次序，以互相配合提高學習效率。王老師提到，創客能力並非只是將編程技術放到不同產品之上，而是需要混合設計元素，整合兩科能夠利用設計與科技科的設計元素，補充電腦科的不足。

王老師表示，新的課程結構能夠為學生整合所有相關知識，加強創客能力。圖右及左分別為嶺南中學鍾慧晶校長及電腦科王銘浩老師。（翁曼琛攝）

除了整合科目，嶺南中學亦為初中各級定下學習主題，各級學生會按主題在電腦科學習編程知識，然後在設計與科技科搜集資料、做模型及向教師和同學匯報。王老師表示，新課程結構能讓學生整合所有相關知識，加強創客能力。

增聘藝術科老師 發展STEAM教育

教育局早前於「STEM」教育加入藝術元素成為「STEAM教育」，不過鍾校長強調，現時嶺南中學仍然是STEM教育，要花多一點時間才可以增加藝術元素。她以學生作品「智箱牛盾」為例，該產品概念優秀，解決不少現實環境限制問題，所以能多次奪獎，但作品外形美感仍有不足，即使當時藝術科老師曾提出改善建議，學生們亦因比賽時間緊迫而無法跟進。

鍾校長以學生作品「智箱牛盾」為例，其概念優秀，但現時美感仍然不足。（盧勁揚攝）

鍾校長又提到，嶺南中學為了推動STEAM教育，於今個學年特意增聘一名藝術科老師，期望新老師可以在美術上支援同學，或是在正式完成作品之前，預留時間給學生與藝術科老師合作，為產品增添藝術元素。