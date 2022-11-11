STEAM｜聖保祿學校學生研發可重塑餐具　推廣環保減外賣即棄塑膠

環保減廢是全球大趨勢，而政府計劃最快於明年（2023年）第四季禁止使用即棄塑膠餐具。聖保祿學校的4名中五學生為了推廣環保，特意發明了「任你變餐具」，用可以生物降解的材料製造可重塑餐具。「任你變餐具」可以多次重塑成不同餐具，而且每套成本不足10元。她們的發明品亦獲得多個獎項，包括香港學生科學比賽高中組亞軍。



有參賽學生提到，STEAM教育除了有助她們確立興趣外，亦有助規劃未來升學，於大學選科亦有更清晰目標。



聖保祿學校的學生團隊發明了「任你變餐具」，以可重塑餐具推廣環保，減少使用即棄塑膠餐具。圖中四位為團隊成員，左起為王海鑾、譚詠如、伍稀瞳及劉馥慧。（盧勁揚攝）

疫情外賣增「走塑」難 發明可重塑餐具推動環保

「任你變餐具」團隊由四名聖保祿學校中五學生，王海鑾、譚詠如、伍稀瞳及劉馥慧組成，她們當初看到疫情下外賣成為主流，大量塑膠餐具被丟棄；即使部份市民希望自備餐具和餐盒外賣「走塑」，亦因體積太大、攜帶不便而卻步，所以發明「任你變餐具」解決問題。

「任你變餐具」主要材料為水、澱粉、甘油及澱粉梅等原料，以合適的比例混合原料後，將之放進90至100度的熱水中加熱3至5分鐘就會變成泥膠狀，將泥膠狀原料撈出及瀝乾水份靜置數分鐘降溫，就可以像搓泥膠般塑造出餐具。塑型後靜置約10分鐘，待餐具變硬便可使用。

+ 1

現時市面上已有不少環保餐具，但團隊認為她們的產品仍有可取之處，例如方便使用而且成本較低。她們解釋，「任你變餐具」可以搓成球狀或薄片節省空間，方便市民隨身攜帶，使用前要預先重塑即可，十分方便。另外，一套餐具（包括筷子、刀、叉及匙羹等）成本只需要約10元，而且可以重覆使用約20次，可供上班族使用一個月。

參加比賽研發產品助認清志向、生涯規劃

學生團隊中有成員表示，STEAM教育除了可以學到知識，更加可以認識自己，幫助生涯規劃。圖左一及左二分別為該校STEM統籌老師及生物科老師朱詠笙、化學科老師布珮樂，右一為資訊及通訊科技科（ICT）主任李潤佳。（盧勁揚攝）

透過參加STEAM活動讓學生有機會學習相關知識外，也有助他們認清未來出路志向。團隊成員之一譚詠如表示，自己計劃大學報讀醫科，參與STEAM活動期間留意到一些有關醫學或人體相關的項目，相信有助未來升學及就業。

團隊的另一位成員劉馥慧提到，透過參加比賽了解到自己的學識有限，激發了她的求知慾。她又指，研發過程中不時出現量度錯誤使結果出錯，發現自己性格大意，有助認清個人性格。