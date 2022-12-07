學與教博覽｜外公中風難交流　中三生研溝通寶助病人動手指表需要

「學與教博覽 2022」今日（7日）起一連三日於香港會議展覽中心舉行，場內有超過400個展位以展示多種創新教育資源及最新產品，更新增「身心靈健康研討會」。有中學生從自己故事獲得啟發，並演化成科研產品，他分享道因外公幾年前中風無法正常交流，遂發明了「長者溝通寶」解決中風長者與他人溝通困難的問題，成品可應用於家中或院舍。



「學與教博覽 2022」開幕禮。（洪芷菁攝）

超過400展位展示多種科技學習方案

逾 470 位本地及國際教育專家以 「教育當下，立足未來」為主題，主持逾 270 場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會。場內亦設有超過 400 個展位，展示人工智能、元宇宙和虛擬實境的學習解決方案、STEM、數碼學習資源等。另外，同時新增「身心靈健康研討會」，討論提升師生幸福感的策略。

蔡若蓮：致力推廣STEM及培育正向價值觀

香港教育局局長蔡若蓮博士於開幕禮致辭表示，希望致力在中、小學推廣STEM教育，提學生解難能力及創意。此外，她亦表示「除了加強學生的創新及科技技能，亦致力培育他們的正向價值觀及態度。」

英華書院研長者溝通寶 手指微動幾毫米便能表達需要

有英華書院中學生在展覽展示新研發作品「長者溝通寶」，以解決中風長者於他人溝通困難的核心問題。患者將一隻手放在一個手控的通訊設備，透過手指輕微移動大約幾毫米，無需說話便能表達自己的需要。

中三的王俊霖同學為設計者，由於其外公幾年前曾患上中風，無法正常交流，故此在小六那年有了設計想法，直至中二那年與另一位同學麥耀文合作，協力發展及改良作品設計。「長者溝通寶」可應用於家中或院舍照顧，可安裝在患者旁邊，一旦患者有需要尋求協助，感應器可將求助信息傳送至一部顯示屏以提醒照顧者。王同學表示，期望未來可以將感應系統直接連接於手機，更方便使用。

王俊霖（右）與麥同學（左）於中二那年開始協力發展改良「長者溝通寶」設計。（洪芷菁攝）

此外，果力智能公司亦展示了人工智能機器人，其中一個機械人「Gomer果小聰」具有AI感知功能，而機身亦配備了機械臂及軟體機械爪，可以在移動時抓去物品並送至目的地點。7歲及以上的學生可以從零接觸人工智能科技及學習編程。