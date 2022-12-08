STEAM教育｜青年會中學辦航空課程　50萬翻新課室購模擬飛行器

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



天水圍中華基督教青年會中學早前花50萬進行翻新工程，設立「AEROSTEM」課室及添置模擬飛行器，以舉辦STEAM航空課程。校長張富華表示，希望該課程可以為學生提供有特色的STEAM教育內容，而且課程範圍廣闊，並獲資歷架構認證，對有意投身航空業的學生有實質幫助。張校長亦強調，該課程可以擴闊學生視野，幫助他們了解不同行業，令學生明白自己在生涯規劃上有更多可能性。



天水圍中華基督教青年會中學花50萬設立「AEROSTEM」課室，為學生提供STEAM航空課程。圖左三為該校張富華校長。（天水圍中華基督教青年會中學提供）

STEAM航空課程內容生活化

不少學校的STEAM教育課程以編程、人工智能及元宇宙等為主題，所以張校長在規劃STEAM課程時，認為課程可以更具特色，經與同事討論後，一致認為STEAM航空課程會比其他內容更加有趣，遂決定開設航空課程。

他強調，該校STEAM航空課程最大特色，是要整體教授學生航空知識，包括飛行原理、飛機設計、航空知識、機場運作等，而非單單學習飛行駕駛，認為這些知識生活化，例如學生乘飛機外遊時與地勤人員對話，已有可能接觸到。

「AEROSTEM」課室內設置的模擬飛行器以小型飛機為造型，學生可以坐飛機艙之內模擬駕駛飛機。（天水圍中華基督教青年會中學提供）

為配合STEAM航空課程，校方特意斥資50萬元設立航空主題教室「AEROSTEM」，並在教室設置一套小型飛機造型的模擬飛行器，同時校方特意為學生準備機師制服上課，令學生感受對制服的尊重，營造航空業界實際工作環境和氣氛。

課程獲資歷架構認證 助學生投身航空業

張富華校長於大學修讀文科，但曾加入航空公司成民航機師。他希望以自身例子鼓勵學生，勇於嘗試不同事物。（鄭子峰攝）

他續稱，希望透過課程令學生擴闊視野，認識不同行業，例如航空業除機師外亦有許多工作選擇。曾經是民航機師的張校長又提到，自己是中學修讀文科、大學修讀考古相關學科，希望以自己為例子，鼓勵學生勇於嘗試，正如機師也不一定讀工程或物理，「所以要試，唔係以為自己得咁多，咁咪冇囉」。

青年會中學的STEAM航空課程已通過學術及職業資歷評審局審批，獲認證程度相當於資歷架構認證1至2級。張校長相信學生修讀課程後日投身航空業界，例如投考機師，加入機管局、民航處、航空公司等，將具備有一定優勢。