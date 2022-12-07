理大初創推新近視防控鏡片　減慢近視增長速度六成、6至18歲可用

由理大支持初創的視覺科技有限公司與理大團隊於早前自主研發出結合雙專利技術的「納米多環離焦」近視防控鏡片，鏡片主要為6至18歲、近視和散光分別在1000度和400度以內的兒童及青少年而設，旨在減慢約六成的近視增長速度，以及減低患青光眼和白內障等嚴重眼疾的機會。該產品計劃於月內在本地及內地推出，並會於40多間本地專業視光中心銷售。



「納米多環離焦」近視防控鏡片產品命名為「睛鷹」（MyoDISC），結合了「光學多環近視離焦」及「超精密納米環加工技術」的雙專利技術。每個鏡片都由18個納米結構離焦環組成，以提升多環離焦的精密度，令視覺更舒適及穩定。鏡片不但採用了聚碳酸酯的熱塑性材料，具有超強的抗衝撃性，令用家佩戴時更安全，而且其纖維輕巧，因而外形更美觀。

該鏡片於去年供約30間眼科視光中心及診所進行試驗，並得到約80名用家的正面評價，均稱其舒適度及清晰度十分良好。其中約8至10名兒童的近視度數至今僅上升了6至7度，比起一般兒童於每年增長約75至100度慢。

一名患有800度近視的15歲用家表示，在過去5至6年使用其他品牌的近視防控鏡片時，其近視增長速度由100度上升至800度，效果未如理想。不過於去年使用了該鏡片後，其近視度數至今並沒有增長過，佩戴時亦比以往更舒適。

理大眼科視光學院訪問講座教授、視覺科技有限公司創辦人杜嗣河表示，該近視防控鏡片現時的售價連同專業服務及跟進檢查費用，大約為3000至4000元一副，與市面上的近視防控鏡片的價錢相若。他又指出，視光師會定期跟進用家的情況，從而減低近視加深的風險。

視覺科技有限公司技術總監梁子文亦表示，由於不同人的近視和散光度數都不一樣，所以用家在選擇近視防控產品時應與視光師多作溝通，才能了解到自己適合配戴隱形眼鏡還是實體眼鏡。