中一自行派位申請｜1.3開始　皇仁面試表現佔45%　庇理羅士佔40%

2023年度中一自行派位（中一自行分配學位）將於明年1月3日至17日接受報名，每名學生可報考最多兩所官立或津貼中學，或是參加派位的直資中學。



《香港01》統計多間名校自行分配學位甄選準則，其中皇仁書院面試表現佔45%、庇理羅士女子中學佔40%、真光女書院佔40%，伊利沙伯中學亦佔40%；各校也十分着重學生的小學成績，佔取錄分數約40%至45%，聖士提反女子中學更達60%，面試表現只佔25%，家長為子女選校時要留意。



九龍華仁書院則採用計分制，如報名學生是天主教徒、父親為校友或兄長在校就讀，可獲額外加分，最多25分。



▼1月3日 2022年中一自行派位首日報名情況▼



▼2023年度中一自行派位各校學額數目▼



+ 55

皇仁書院



中一自行分配學額：43個

甄選準則

操行、學業成績：40%

課外活動及服務 ：15%

面試表現：45%

若面試未能如期舉行，操行、學業成績與課外活動及服務將以七三比作甄選。

個別面試將考核申請者的中英文語文能力、數理知識、常識及溝通技巧 ，佔評分45%；校方亦會另行約見在音樂或運動有卓越表現的申請者，該類別會約見約20人，取錄名額不超過7人。

庇理羅士女子中學



中一自行分配學額：43個

甄選準則

學業成績：45%

面試表現：40%

課外活動：15%

操行須在乙級或以上

70%申請者獲邀面試，面試以英語及粵語進行個人面談，內容包括朗讀文章、語法應用、回答時事及創意問題等。

聖士提反女子中學



中一自行分配學額：54個（暫定）

甄選準則

教育局「學生成績次第」及小學學業成績：60%

操行及面試表現（明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力） ：25%

聯課活動、服務及獎項：15%

伊利沙伯中學



中一自行分配學額：43個

甄選準則

學業成績：40%

獎項及服務：20%

面試表現（英語及粵語）：40%

九龍華仁書院



中一自行分配學額：50個

甄選準則甲部、個人資料（最高25分）：

天主教徒：5分

父親為校友：10分

兄長現時在學校就讀：10分

乙部、學術表現及操行（最高50分）：

英語能力：15分

中文能力：15分

數學能力：10分

操行：10分

申請人其他成就：最高20分

成績次第：最高55分

面試：最高55分

真光女書院



中一自行分配學額：40個

甄選準則

成績次第及學術胡現：40%

操行：5%

課外活動、服務及獎項：10%

母親為校友或姐姐在校就讀：5%

面試表現：40%

循道中學



中一自行分配學額：40

甄選準則

教育局成績次第：40%

面試表現：30%

操行、特殊才能及服務：20%

辦學理念認同：10%

聖芳濟書院



中一自行分配學額：40

甄選準則

教育局學生成績次第：40%

英語面試成績：20%

中文面試成績：20%

參與音樂、藝術、運動、朗誦演說、學術、服務等課外活動之表現：10%

與學校的聯繫：10%

香港道教聯合會鄧顯紀念中學



中一自行分配學額：51個

甄選準則

面試成績：30%

教育局提供申請學生成績次等名單：20%

小學成績及操行：30%

課外活動/校內或校外服務/獎項：20%

聖公會曾肇添中學



中一自行分配學額：50個

甄選準則

教育局成績次第：60%

面試表現：30%

學業、品行、課外活動和服務方面的表現：10%

聖公會林護紀念中學



中一自行分配學額：40個

甄選準則

首輪面試：15%

教育局成績次第：40%

課外活動、服務及獎項：10%

與校聯繫：10%

第二輪面試：25%

可風中學（嗇色園主辦）



中一自行分配學額：41個

甄選準則

學業表現：40%

面試：45%

課外活動等：15%

操行：須B或以上