中一面試｜多校面試改為拍片或ZOOM 　升學顧問教拍片及面試貼士

在疫情的衝擊下，大部分中學在自行分配學位階段已經取消實體面試或改用其他方式代替。著名本地教育及升學顧問Ian Tsang舉例：「英華女學校和拔萃男書院均已經取消面試，而提高學業成績部分的比重。另外，聖保羅書院將會改為以ZOOM面試。」



拍片應展現語文能力 成績仍是重要因素

Ian Tsang建議家長，如轉成ZOOM或拍片，主要要注意中、英文語文能力上的表現，以及說話的談吐和舉止，要盡量表現自然。對於主要以英語為教學語言的中學來說，由於希望透過收生過程盡量取錄Band 1學生，因此學業成績和教育局提供的學生成績次第將會成為最主要的取錄因素，其次課外活動表現和操行成績亦有參考價值。

相反，對於收生成績較低的中學，由於學生學業成績的參考度較低，面試表現和學生在校內的操行，就會成為較重要的收生因素。

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移民潮未如想像中影響巨大

學童跟隨家長移民

而近年不少報導也涉及移民的情況，令家長容易產生錯覺，而誤判本港學生流失人數。Ian Tsang指，目前數據上來看，最多也是流失約4%的適齡人口，以教育局的推算人數，參加2022年度升中派位人數將有50,700人，流失4%即約2,028人。而當這2,000多人的流失，在眾多學校的分散下，便顯得影響力不大。

著名本地教育及升學顧問Ian Tsang

統一派位才是升Banding的希望

Ian Tsang再次提醒家長，在自行分配學位階段，受歡迎的學校報名人數眾多，因此只會考慮成績與自己Banding相符的學生，亦因此學生難以在此階段有升Banding的機會。反而家長可以更期待統一派位的選擇與結果，今年的統一派位家長更要考慮「呈三」取消後對小朋友的影響是好是壞，但總括而言，統一派位能升Banding的機會遠大於自行分配。

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