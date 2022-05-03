中一派位︱自行派位獲取錄學生周三收通知　周五派統一派位選校表

教育局表示，新學年中一自行分配學位及統一派位將於7月26日公布，家長本周五（6日）可取選校表格等文件。



參與中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於明日（4日，星期三）接獲有關中學通知。該局提醒同時參與非派位直資中學學位甄選的學生家長，若獲直資錄取但想拒絕該學位的家長，須在下周四（12日）或之前該直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本。



▼5.3中學恢復面授▼



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如欲放棄直資學位 須5.12前取回承諾書

教育局表示，家長明日若獲通知子女透過自行分配學位獲甄選為正取學生，則毋須回覆學校是否接受有關自行分配學位。不過，若學生同時獲非派位的直接資助中學通知錄，家長須決定是否保留有關直資中學學位。若家長決定保留，則毋須理會自行分配學位的錄取通知，並會按機獲派該直資中學；若家長決定放棄直資學位，則須在下周四（12日）或之前該直資中學及取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本。

5.6可領取統一派位文件

該局發言人表示，未獲通知為取錄的學生，須參加統一派位，局方已通知參加中一派位的小學於周五（6日）領取下列升中選校文件，包括《中一派位選擇學校表格》、《統一派位家長須知》、《中學一覽表》及《不受學校網限制選校手冊》。

教育局指中一派位將於7月26日公布。（資料圖片）

表格分甲、乙兩部份

有關選校表格分為甲、乙兩部分。家長填寫選校表格甲部（不受學校網限制的學校選擇）時，應參考載有全港各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於三所位於任何學校網的中學；至於填寫選校表格乙部（按學校網的學校選擇）時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量將30個選擇填滿。家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

發言人提醒家長，須將填妥的選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月30日或以前送交教育局辦理。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，並透過郵寄方式將選校表格交回小學。

中一派位於於7月26日公布。（資料圖片）

發言人續稱，家長可抽空觀看上載於教育局網頁的「2020／2022年度中學學位分配辦法影片」，並可參閱去年十二月出版的《中學概覽2021／2022》內各中學提供的資料，並登入《中學概覽》網頁瀏覽有關學校的最新發展。育局亦會於星期五（6日）將有關資料及一般常見問題上載教育局網頁，以便家長查閱。