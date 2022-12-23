校園天地｜中大與余近卿中學共同協辦3D打印義肢配件設計課程

由香港中文大學與樂善堂余近卿中學共同協辦的3D打印義肢配件設計課程，今個學年已進入第二階段，目標是拓展中大研發之義肢模組平台上的工具種類，並在可見的將來，免費開源供有需要的團體或人士使用。 （樂善堂余近卿中學提供）



中大團隊與余中老師多次會面，期望同學在課程中可以找到個人才能。（樂善堂余近卿中學提供）

自2021年開始，香港中文大學機械與自動化工程學系便與樂善堂余近卿中學設計與應用科技課程一同合辦設計課程，讓學生設計及製作針對義肢人士行動需要的3D義肢配件。計劃由2021至2022學年開始進行第一階段課程，由中大派出大學生與余中中四年級學生合作，共同設計義肢配件，並一同出席香港傷健協會的講座，了解截肢者的生活需要，從而設計出符合截肢者要求的義肢配套裝備。

去年計劃成功培養了學生的自信心，今個學年計劃進入第二階段，在課程規劃上，余中已將3D義肢設計課程納入中四級設計與應用科技的常規課程之中。至於去年參加第一階段的學生，則會到中大進行項目改善工程，同學可跟從一眾大學生及教員，接受更專業的培訓。

樂善堂余近卿中學凌施茵校長表示:「余中一向關心社會上有需要的人士，並透過課程與活動，教導學生關心他人的重要性。是次合作計劃，不但促進大學與中學的學術交流，更讓我們的學生關心我們的社會，發揮助人自助的精神。」

樂善堂余近卿中學廖國靖老師指，透過這次計劃，希望學生可以接觸到真正的用家，培養學生的同理心之餘，更能有清晰的對象讓學生進行設計。他指在一般的情況下，學生往往無法接觸到真正的受惠對象，作品未能完全配合到用家的真實需要，因此希望學生可以在這次與中大的合作中，聆聽到截肢者的真實意見，從而改善自己的設計。

與此同時，廖老師亦希望透過這個課程，學生能提早發掘個人潛能，尋找自己的發展方向，激發他們發奮向上，向大學之路進發。是次設計的義肢配件，是針對截肢者的工作及日常活動需要來設計，配合成本不高的3D打印技術，能大大提升截肢者的生活質素時，減輕其經濟負擔，未來將開放設計資源讓公眾下載，能讓有需要人士受惠。

（內容由樂善堂余近卿中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747