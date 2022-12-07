校園天地｜培養品德並不需要說教　體驗、實踐讓「愛」載滿梁小

為培養學生的同理心、互相合作和體育精神，樂善堂梁黃蕙芳紀念學校舉行「正向活動日」，希望同學透過家長義工設計的攤位遊戲、老師精心準備的桌遊活動及集體遊戲，學會守秩序、面對失敗不氣餒和鼓勵同學互助互勵的精神。（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



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攤位遊戲—有禮待人、玩得開心

家長義工為小一至小三的同學預備了八個攤位遊戲，分別有:「快樂150分」、「歡樂運球」、「快樂洞穴」、「魚樂無窮」、「圈圈保齡球」、「齊齊過關」、「舞動起來」、「幸運是您」。

所謂「我怎麼對待別人，別人就怎麼對待我。」同學們跟着義工指示排隊，為同學高聲打氣:「加油……加油……」，向義工說謝謝。同學不單在遊戲中感受快樂，更在不知不覺中學會有禮守規，尊重別人的態度。

桌遊、「快樂共分享」—誠懇待人、友善與包容

一至三年級的同學在老師指導和學長示範中，先學會了三個桌遊活動的遊戲規則，然後進行分組遊戲。

老師選取不同的遊戲，設定不同的規則及玩法，讓學生學習如何遵守規則，才能愉快地遊戲。其次，在遊戲過程中，希望透過同學之間的互動交流，從而讓學生學會如何跟別人溝通，建立良好的社交能力。最重要是遊戲中不設勝負，希望學生領悟到要享受遊戲的過程而非結果。

遊戲完成後，更有分享的時間，老師會提問學生在遊戲過程中，最欣賞同組哪一位同學及其原因，讓同學反思總結，帶出待人要友善和誠懇，接受他人與自己的立場不同，要互相包容。

集體遊戲—正視挫折、肯定努力

同學們分級到禮堂參加班級競技比賽，他們會進行「膠杯傳球」、「大電視」兩個遊戲。遊戲前，老師先講解規則及給予學生練習時間，同學們需要共同選出班代表及出皇牌的項目。希望透過與人商討、然後練習，共同經歷的同時，讓同學學會體會他人的感受，互相遷就和支持。

「想他人理解我，就要首先理解他人。將心比心，才會被人理解。」這句話正好說出我們舉行「正向活動日」的意義。期望孩子們親身的經歷，為他們帶來正能量，同時讓良好品格的種子落在每位孩子的心裏，將來能茁莊成長，成為一個會尊重體諒，具備同理心的好公民。

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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