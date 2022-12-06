校園天地｜兒歌天后李紫昕擔任閩僑中學校慶活動表演嘉賓

閩僑中學「45週年校慶資訊日暨第一屆東區小學『閱讀推廣播音王』大賽及第二屆閩僑躲避盤小學邀請賽」頒獎典禮於2022年11月25日假閩僑中學圓滿舉行。彭志遠校長在頒獎禮致歡迎辭表示，希望藉著舉辦兩個比賽，讓學生發揮不同的潛能，「『播音王大賽』旨在讓學生透過錄音的方式來分享閱讀，除了推廣閱讀之外，亦訓練學生的說話技巧，更能讓其發揮應用資訊科技的能力；『躲避盤邀請賽』則能透過團體的體能活動，訓練學生的體能、反應及手腳協調能力，培育學生的團隊精神。」彭校長又指，孩子是我們未來的主人翁，只要家長、老師悉心栽培他們成材，我們將來的世界便能變得更美好。（內容由閩僑中學提供）



+ 3

參賽作品水準甚高 父母應記一功

頒獎典禮的主禮嘉賓－香港區家長教師會聯會創會主席劉穎欣女士讚賞「閱讀推廣播音王」大賽的參賽作品的水準十分高，相信家人的指導絕對功不可沒。談到鼓勵孩子閱讀的心得時，劉女士則認為家長的陪伴十分重要，「父母宜在假日和子女一同挑選他們有興趣閱讀的圖書，才能真正了解孩子的喜好和需要。」劉女士又認為，參與「播音王」大賽都能鼓勵孩子閱讀，希望來年閩僑中學也能夠繼續舉辦相關比賽。

學生一人分飾多角 令人印象難忘

頒獎典禮中，作為「閱讀推廣播音王」大賽評審及頒獎典禮表演嘉賓的Purple姐姐分享了她的評審準則及經歷：「學生的咬字及說話速度會很影響聆聽者理解作品的內容，本屆參賽作品都能做到這些基本要求。評審過程中最深刻的是，其中有些作品附有背景音樂及音效，還有參賽學生能夠一人分飾多角，這些創意的元素實在令人精神一振。」Purple姐姐還表示學生如能夠有自信地表達自己，將來無論做任何事都能事半功倍，故這個比賽是一個很好的平台，讓學生練習說話技巧。

學習躲避盤傳接盤 比賽緊張刺激

躲避盤邀請賽方面，負責的體育科科主任陳盛雯老師認為，雖然部分小學生初次接觸躲避盤，表現卻積極投入參與活動，「一眾參賽的小學生跟我們學校的躲避盤校隊成員認真學習相關規則及對傳秘技，比賽期間看見同學們能夠發揮團隊合作精神，努力為隊伍爭勝，令人鼓舞。」陳老師又指，躲避盤比賽其中一個好玩之處，就是隊員有重生機會，「出局的學生能夠在場邊做支援的角色，只要他們擊中場區內的敵方，便可以『復活』。」陳老師更憶述不少小學參賽者認為比賽緊張刺激，希望下年可以繼續參與。

無敵大海景 學習事半功倍

Purple姐姐參與頒獎典禮之餘，還特意參觀了學校，她對學校的環境與設施尤其深刻：「在這兒學習的學生十分幸福，他們不但每天能夠飽覽維港景色，還能享用別出心裁的校園設施，例如English Hub，裡面有沙發、電視、桌上遊戲、咖啡機等設備， 讓學生可以很『chill』地學習英文， 相信他們的學習過程也相當愉快。」除了學習環境外，Purple姐姐也很欣賞老師安排的學習活動：「圖書館正在舉行的故宮立體書展及敦煌文化AR展覽，很有心思，學生能生動地學習中國文化，大大提升學習興趣。」

是次頒獎典禮一共頒發了13個獎項，其中香港中國婦女會丘佐榮學校除了奪得最積極參與學校獎外，當中的關學勤同學，更憑著參賽作品《如果歷史是一群喵－盛世大唐篇》勇奪金獎及現場投票最受歡迎播音王的兩個大獎，關同學表示很高興能夠獲獎，並認為和家人一同製作參賽作品時，過程充滿歡樂，而他們的關係亦因此而變得更加親密。至於第二屆閩僑躲避盤小學邀請賽方面，則由閩僑小學蟬聯冠軍。歡迎公眾往閩僑中學45周年校慶資訊日2022的網站：https://www.mkc.edu.hk/tc/content.php?wid=418，瀏覽當日頒獎典禮的完成得獎名單，以及各個校慶活動的花絮相片和影片。

（內容由閩僑中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747