校園天地｜筲箕灣崇真學校　運用AI軟件　超越界限同創萬里行

運動有益身心，不單促進身體肌能發展，亦有助紓緩精神壓力，但全球近年新冠疫情持續，或多或少都限制了個人戶外運動的機會，影響身心健康發展。適逢筲箕灣崇真學校75周年校慶，學校特別舉行「巴色崇真萬里行」線上步行活動，一方面記念惜日巴色會差派韓山明牧師和黎力基牧師，由瑞士越洋來港創立崇真會及興建筲箕灣崇真學校，另一方面期望參加者能透過此活動鍛鍊體魄，培養運動的習慣，建立堅毅、勇於接受挑戰的精神。（內容由筲箕灣崇真學校提供）



+ 5

路線

「巴色崇真萬里行」線上步行活動的路線是根據宣教士韓山明牧師和黎力基牧師由瑞士巴色傳道會來香港傳道的事蹟，再運用Google地圖而規劃的，即由創立香港崇真會的瑞士巴色傳道會會址〈即現今的Mission 21〉作起點，模擬徒步到香港筲箕灣崇真學校，途經歐洲、亞洲共八個不同的國家，包括德國，捷克、波蘭、烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克斯坦及中國。在Google地圖以一直線測量，起點與終點之間的距離約9380公里，以步行一公里是1,000步計算，行畢全程總步數為9,380,000步。

活動

「巴色崇真萬里行」線上步行活動是一個打破時間地區限制的活動，由2022年11月11日11時11分起步至5月28日結束，為期六個月。筲箕灣崇真學校全體，包括校監、校董、校長、老師、家長及學生將會在這六個月內，在任何時間，在任何地方，每人平均每天步行約80步，共同努力在線上累積步數，以達至9,380,000總步數的目標，完成步行9380公里的創舉。

為增加「巴色崇真萬里行」網上步行活動的參與度及刺激性，學校會定期於學校網頁公佈完成進度，並邀請學生尋找資料，介紹沿途國家的風土人情，以增長知識。此外，活動亦以社際比賽形式進行，學校把同學平均分為Jireh (以勒社)、Rapha (拉法社)、Nissi (尼西社)及Shalom (沙龍社) 四社，各社累積的步數及為「巴色崇真萬里行」路程付出的百分比，將計入四社全年總成績內，以爭奪社際全年總冠軍。學校亦設立龍虎榜，列出個別同學完成的步數，在良性競爭下互相激勵，為共同目標而奮鬥。

方法

「巴色崇真萬里行」線上步行活動是運用香港大學設計的RoboCoach應用程式來計算及記錄步數，學生首先以校方派發的帳號及密碼登入，再將智能裝置放在地上，切換前置鏡頭，讓鏡頭偵測全身。之後，學生可舉起右手五秒示意開始運動，程式便會根據動作的幅度和完成度去判斷學生的姿態是否合乎標準來計算步數，如過程姿勢不達標，該次數不獲計算。RoboCoash使用方法：https://www.youtube.com/watch?v=7wEPRgRVUhE

起步禮

「巴色崇真萬里行」線上步行活動是筲箕灣崇真學校75周年校慶重點活動之一，為隆重其事，學校於2022年11月11日11時11分舉行起步禮，邀請了校監、校董、家長代表、校友代表及四社社長作擔任禮嘉賓，各班亦派代表出席，在禮堂現場見證這個重要的時刻，起步禮更作即時直播，供家長在家同步觀看，場面既莊嚴又隆重。

起步禮以回顧創立崇真會及興建筲箕灣崇真學校的歷史揭開序幕，緊接着就是介紹「巴色崇真萬里行」網上步行活動，筲箕灣崇真學校全體，無論現場或觀看直播的，在這時都歡欣雀躍，渴望立即接受挑戰。

之後，由筲箕灣崇真學校許潔儀校監帶領眾嘉賓進行剪綵儀式。有別於過往，這次剪綵用的綵帶共用四條，每條綵帶都象徵著宣教士傳道所面對的困難，包括言語不通、水土不服、文化差異及思念故鄉，嘉賓們揮動剪刀，剪斷綵帶，喻意跟隨先賢佳美腳蹤，排除萬難，懷着堅毅不掘的精神，走畢全程。

最後，嘉賓齊移玉步到充氣拱門前，剪斷連住氫氣球的線，氫氣球冉冉上升，再加上放花炮，「巴色崇真萬里行」線上步行活動就在這熱鬧的氣氛中宣佈正式啟動。嘉賓在起步禮所行的步數，都會計算在「巴色崇真萬里行」線上步行活動的總步數之內。

「巴色崇真萬里行」線上步行活動起步禮不但呼應筲箕灣崇真學校75周年校慶主題——「感恩、傳承、創新、閃耀」，亦標誌着學校在渡過了七十五個寒暑之後，即將昂然踏進新里程。

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747