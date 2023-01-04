校園天地｜伊小分校GreenStarter課程﹕將環保意識推己及人的課程

伊利沙伯中學舊生會小學分校由一群畢業於伊利沙伯中學的同學所創辦，為了回饋母校教育之恩，故將母校「修己善群」校訓的精神發揚光大，開辦一所優質學校以培育下一代，回饋社會。（伊利沙伯中學舊生會小學分校提供）



GreenStarter課程為常識及綜合人文科的拔尖課程，對象為四至六年級，由21/22年度開始，課程以「環保」作為主題，是一個綠色校園大使培訓計劃（Train the Traniner Program）。課程主軸為「理論、外展及實踐」，讓學生能透過多元化的學習方式，認識環境保護的知識、技能、態度及正確價值觀，最後冀望他們能向學校及社會宣揚環保意識，做到「知情意行」。

課程會透過一系列的活動，讓參與的學生認識可持續發展的迫切性及可行的解決方法，例如﹕

「農務活動」﹕除了讓學生認識有機及多元化的種植方法外，更希望學生能在耕種的過程中學習「生命教育」的重要原素，由「認識生命」到「尊重生命」，最後到「關懷生命」。另外，其他的價值觀教育亦是課程的核心，例如「感恩」﹕透過收割成果時的喜悅，明白食物是需要珍惜，不是隨手可得的﹔「責任感」﹕讓學生化身小農夫後有了責任感想去照顧植物，進而體會照顧不易的心情和辛苦之處。

外展活動﹕「一日小農夫」。學習有機耕種的方法，活動中學生更明白到珍惜食物的重要性。（伊利沙伯中學舊生會小學分校提供）

「升級再造工作坊」﹕各類型的升級再造工作坊，讓學生明白物盡其用的重要性，課程同時亦能讓學生發揮創意，設計擁有個人特色的再造產品，例如以零食包裝升級再造為散紙包、以廚餘製作為首飾、以有機物製作香包及蚊香等，鼓勵學生在日常生活中，多動腦筋，培養他們實踐循環再用的意識。

理論及實踐﹕「零食包裝升級再造工作坊」，培養學生物盡其用的認識。（伊利沙伯中學舊生會小學分校提供）

「外展活動」﹕透過各種的外展活動，豐富GreenStarter對環保的學習興趣及相關知識，讓他們將所學的理論實踐出來。例如淨灘活動，透過他們親手執起每一件垃圾，讓他們得出更深刻的反思，反思自己及身邊的人的行為是如何影響海洋的生物，可以如何改善，建立環保的生活方式﹔參觀區外裸買店，讓學生認識環保的購物方式，明白無包裝購物的意義，認識日常生活可做的「一小步」，原來是地球的「一大步」。

同時，隨着本年度12月31日「優化塑膠購物袋收費計劃」的實施，顯示「走塑」是個必然的環保大趨勢。因此，本校在上學期完結前（12月20日，聖誕聯歡放學後），以「伊FUN裸買店」的形式，讓GreenStarter搖身一變，化身為裸買店的店員，向本校的學生、家長及教職員，售賣由他們在校園種植的水耕蔬菜、親手製作的有機洗手液及印有他們創作的環保袋等產品，希望透過「裸買」的方式，各校本各持份者宣揚減少消耗即棄包裝的訊息，讓「伊家人」認識「源頭減廢」的重要性。

校長（聖誕老人打扮者）到場支持GreenStarter的裸買活動。（伊利沙伯中學舊生會小學分校提供）

2023年3月下旬將會是本校的三十周年校慶，屆時將會有第二次的「伊分裸買店」活動，到時希望能邀請到本區的居民一起參與，讓社區內更多人認識「源頭減廢」的意義。同年6月更會舉辦由GreenStarter舉辦的「環保嘉年華」，透過有趣的攤位遊戲，讓本校的各持份者及區內的居民認識更多環保的知識及實用的環保做法，發揮GreenStarter的精神。

（伊利沙伯中學舊生會小學分校提供）

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