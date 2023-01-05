校園天地｜路德會北角協同中學　文史情景學習 中華特色體驗

路德會北角協同中學致力推廣中華文化教育，高度重視中華優秀傳統文化的創新與發展。每年均舉辦「中國歷史文化日」，透過生動而多元活動，讓學生了解源遠流長的中華文化歷史，堅定文化自信，建立國民身份認同。（路德會北角協同中學提供）



本年度的「中國歷史文化日」剛於日前圓滿結束，當天節目豐富，包括少林功夫表演、華服體驗，備有中國傳統小食及各式攤位遊戲等。

路德會北角協同中學「中國歷史文化日」。（路德會北角協同中學提供）

校方將學校禮堂變成儼如古城鎮，張燈結綵，高掛燈籠，加上古色古香的攤位牌匾、中式轎子，令同學彷彿穿越時空回到古代市集。

路德會北角協同中學「中國歷史文化日」。（路德會北角協同中學提供）

最精彩的環節，是少林寺的師傅表演少林功夫。台上師傅示範多種剛柔並重的少林功夫，包括拳術、鐵頭功、氣硬功、還有刀、劍、棍、鞭等兵器表演。期間更邀請同學上台學習簡單少林基本功，同學均躍躍欲試，爭相參與，體驗中華武術的精粹。師傅更分享習武經驗，勉勵同學為學如同練武，要成功則須專心致志，鍛鍊自強不息、堅忍不拔的精神，對同學啓發良多。

路德會北角協同中學「中國歷史文化日」。（路德會北角協同中學提供）

校方更安排了試穿華服的環節，共預備了50套華服供同學試穿，同學一邊興高采烈地研究穿著的方法，一邊了解服飾特點。校方表示，華服蘊含豐富的傳統文化內涵與民族智慧，試穿華服體現學生對國民身份的認同。

路德會北角協同中學「中國歷史文化日」。（路德會北角協同中學提供）

此外，還有各類市集攤位遊戲，包括蹴鞠、踢毽、投壺、射箭、猜燈謎等，同學透過參與古代遊戲賺取古錢，再換取傳統小食，別開生面。另外又設有工藝攤位，有專人教授麵塑和即場製作龍鬚糖，同學都很感興趣。

路德會北角協同中學「中國歷史文化日」。（路德會北角協同中學提供）

精彩活動不勝枚舉，各個攤位人龍不絕，笑聲、掌聲、鑼鼓聲不絕於耳，一片熱鬧氣氛洋溢禮堂。校方表示，舉辦中國歷史文化日能提升同學的學習趣味和效能，讓同學透過互動和體驗，加深對博大精深的中國文化的認識，促進中國文化的傳承，有重大意義。

（路德會北角協同中學提供）

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