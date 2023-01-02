通關｜2.7萬跨境學生延至2月回港上課　正領取在學證明辦證件

本港與內地有望於下周日（8日）推展第一階段通關，但2.7萬名跨境學生暫未能受惠，要等到2月1日及2月15日中學及小學分別恢復全日面授課才跟大隊來港上課。



有收跨境學生的青衣荃灣商會學校校長周劍豪表示，大部份跨境學生都正忙於向學校領取在學證明以辦理所需證件，也要買新校服，「三年前嘅校服都唔啱着。」他擔心跨境學生回港上實體課後，未必能馬上適應，或需要時間融入，而學校正與社工及輔導老師商討如果協助跨境學生更好融入。



▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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立法會教育界議員朱國強日前表示，教育局及學界同意，若所有配套可協調下，將允許跨境中學生最早在明年2月1日抵港上課，跨境小學生則待至2月15日才可，因此即使港深兩地下周日通關，他們也不會即可在下周一來港上課。跨境學生三年來未有回港上課，上學用品需要重新準備；跨境校巴等交通配套亦未準備好。

周劍豪表示不少跨境學生的心態都是希望可以儘快回港上課。（羅國輝攝/資料圖片）

學生回港前要辦證件、買新校服

本學年跨境學生料有2.7萬。荃灣商會學校校長周劍豪表示，不少跨境學生的心態都是希望可以盡快回港上課，大部份都正忙於向學校領取在學證明，以辦理所需要證件；另外三年未有回港上學，需要買新校服，「三年前嘅校服都唔啱着。」

校長指內地上網課 成績不及本港學生

周劍豪校長指網課對學生的成績有影響，特別是當本港恢復實體課後，於內地上網課的跨境學生成績明顯較本地學生差，但他指內地學生的鬥心強，有信心他們一段時間後便可追上進度。他亦擔心跨境學生回港上實體課後，未必能馬上適應，因始終3年未有與同學及老師相見，或需要時間融入，學校正與社工及輔導商討如果協助跨境學生好融入，在需要時提供協助。

周劍豪又提到六年級學生有升中選校要考慮，由於未知升中面試可否以網上形式進行，所以有近十名小五及小六學生於去年9月至12月間已搬到香港，部份有家人倍同，亦有是寄住在香港的親戚家中。

本港與內地通關在即，不過有指跨境學童將會於2月1日及2月15日中學及小學分別恢復全日面授課才跟大隊來港上課。（資料圖片）

▼12月26日 香港海關各口岸已準備好通關▼

