通關內地｜港鐵工會：職員明起返回高鐵站、羅湖站、落馬洲站工作

中港通關在即，政務司司長陳國基今日（1月1日）在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關。港鐵日前表示，將於星期二（3日）陸續重開高鐵列車，並按時間表運作。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，明日（2日，星期一）起港鐵職員將回到高鐵西九站、羅湖站、落馬洲站等「埋位」準備通車，包括檢查系統，並作最後測試及演練，相信試車階段會安排車長駕駛不載客列車回到內地，但具體時間安排，仍有待內地發出時間表決定。



另外，港鐵即使於高鐵停運期間，都一直有更新高鐵車費表。記者查看高鐵網站，發現已上載1月1日生效的最新車費表。與2018年9月通車時的票價相比，短途列車二等車廂票價便宜2至7元，例如往廣州南站的成人票價，最新車費為270元，較當時便宜7元；部份長途列車的價錢更便宜愈十多元，往北京西的二等車廂索價1,204元，較當年平33元。



▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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陳國基今日表示，爭取最早1月8日實施首階段通關，部分已關閉多時的口岸亦將會恢復運作。運輸及物流局局長林世雄亦稱，中港通關在即，各部門都密鑼緊鼓，希望在最短時間做好準備，運輸方面亦會做演練。

高鐵周二開始按時間表運作 職員檢查設備、系統

日前港鐵過境鐵路總管張志強透露，周二起陸續重開高鐵列車，並按時間表運作。林偉強表示，疫情下高鐵西九龍站、羅湖站、落馬洲站的職員都抽調至其他車站工作，不過明日各人都會回到原本的崗位準備通關，例如檢查設備、系統，並作最後測試及演練。他續指，封站期間一直有維修保養水電等硬件設備，形容大致準備就緒。

林偉強（中）（資料圖片／黃偉倫攝）

至於周二的試車，他表示疫情下其實高鐵仍有列車往來福田，車長亦有輪流駕駛，相信試車時會再前往內地其他車站熟習，始終高鐵停運近三年，或多或少有變化，但具體試行安排有待內地公布時間表。

高鐵站需200名員工 人手緊張難聘新人

人手方面，林指連同外判職員，高鐵站本身大約200名員工，當中約一半為外判員工，據其了解外判商正招聘人手。不過他坦言，港鐵整體人手短缺，難以聘請員工，當員工回到口岸工作後，其他站的人手更緊張，尤其近日有不少職員確診，直言：「人手真係好緊張」。他又指，港鐵待遇並不算吸引，部份新人甚至未完成培訓，入職未夠三個月便離開。

港鐵發布1月車費表 往深圳北、廣州南便宜2至7元

另外，港鐵亦計劃於通關前三日，發售高鐵車票。雖然至今仍未開售，但港鐵已更新車費表。翻查資料，高鐵車票分為公布票價及執行票價，前者為原價，後者則為發售價，車票以人民幣定價，港元票價根據匯率而每月調整，並於每月首日公布。

根據2023年1月1日生效的車費表，如與2018年9月通車時相比，整體執行票價都下調，其中短途列車方面，即往福田、深圳北、廣州南的列車，成人二等車廂票價都便宜2至7元，其中廣州南減最多，最新票價為240元；商務車費則為505元，便宜14元。

長途列車方面，往北京西的長人二等車廂車費為1,204元，較當年通車便宜33元；商務車費則為3,768元，便宜100元。杭州東方面，二等車廂車費為1,046元，便宜28元；商務車票則低88元，售3,263元。