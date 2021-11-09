通關｜首階段料不包跨境學童　家長感失望　專家指農曆年後較穩妥

特首林鄭月娥日前接受傳媒訪問時，指跨境學童因人數太多，首階段通關群組不會包括在內。深港跨境學童家長會主席黃菁葒，今早（9日）於港台節目《千鿋年代》表示感到失望，她指，學童只會到學校，感染傳播機會低，期望可重推點對點上學的安排。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，跨境學童流量頻密，屬高風險來源，他認為或要待聖誕及農曆新年後，當輸入個案壓力減低，當局有絕對把握守得穩，才開放跨境生回港上學會較穩妥。



黃菁葒說，去年6月試行跨境學童點對點通關時很安全，指學童不會周圍去，只會到學校，感染傳播機會好低，認為「商人做生意應該，學生讀書都好應該」，指求學時期不能上學，對受影響學生將來影響很大。

黃說，期望政府可提供通關時間表，不要讓家長及學童無止境等待。她又指，過去屢次傳出通關後又落空，「狼來了咁，感覺唔係幾好受。」首階段只有1000個通關名額不足夠，而跨境學童有約2萬人，「要過到呢個數先得。」

黃菁葒續說，現時內地已可讓小學生接種國藥疫苗，據她了解，所有跨境學童都已接種，而若要每天檢測，相信中學生都可以做到。她說，現時數千高中學生都已搬到香港居住，期望2月可讓跨境學童通關，並能持久「唔好舊年咁無端端cut（中斷）咗。」

梁子超︰高風險時間過去 跨境生才通關會較穩妥

梁子超則指出，跨境學童高頻率地往返兩地，跨境生通關安排，需要兩地對防控有絕對信心才可推行。他指，香港間中會出現社區個案，而內地省市間中亦有爆發，認為跨境流量頻密是高風險來源，而未來聖誕及農曆新年，香港會有輸入個案的壓力，社區爆發風險高，認為跨境學童，或要等高風險時間過去才通關，會比較穩妥。