通關內地｜國泰宣布1.8起增港往來京滬穗航班　每周10班往返京港

撰文：劉夢婷
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內地與香港通關在即，國泰航空今日(31日)在官方微博宣布，為了積極響應國家對於新冠病毒感染實施乙類乙管，增加內地與香港人員往來交流，將從明年1月8日起，增加香港往來北京、上海和廣州的客運航班，1月14日起則增加香港往來廈門的客運航班。

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國泰航空在官方微博宣布，為了積極響應國家對於新冠病毒感染實施乙類乙管，增加內地與香港人員往來交流，將增加香港往來北京、上海、廣州和廈門的客運航班。詳情如下：

1. 香港至北京（首都國際機場）的客運航班由每周3班增至每周10班，北京至香港的客運航班由每周7班增至每周10班

2. 香港至上海（浦東）的客運航班由每周2班增至每周14-16班，即每天運作2-3班往來上海和香港

3. 恢復香港前往廣州的客運航班，於每周一、三、五、六、日運作，即每周運作5班往來廣州和香港

4. 1月14日起，香港至廈門的客運航班由每周1班增至每周4班，即每周二、三、四、五，運作4班往來廈門和香港

國泰今日宣布增加香港往來北京上海廣州及廈門的航班

國泰航空還表示，接下來將陸續增加更多香港往來內地的客運航班，更多航班詳情可見國泰網站

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