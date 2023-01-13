校園天地｜朱正賢小學推一人一劍玉　鍛鍊學生專注力自創花式

疫情下大部分中小學生減少了參與大型群體活動的機會，有些小朋友課餘時間只待在家中，甚或打機消磨時間，令手眼協調能力、專注力等均有下降趨勢。因此，沙田區津貼小學保良局朱正賢小學決定於本學年起，向全校每位學生派發一個劍玉（又稱劍球），學生既可每日小息時間在校園有蓋操場學習花式，亦可帶回家中勤加練習，甚至創造出個人花式，以鍛鍊學生的耐性及專注力，面對困難時不會輕言放棄，玩到一定程度更可發展學生的創意，創造出個人花式。（內容由保良局朱正賢小學提供）



劍玉（Kendama），又稱劍球，kendama 是由法國一種遊戲Cup & Ball演變而成，是一種來自日本的傳統民間遊戲。劍玉並不只是一個玩具，更是一種具高操作性的運動，除了基本手勢外，還有很多花式；在日本以外，劍玉在許多極限運動選手間也相當盛行，他們也把劍玉視作是一種極限運動，亦有人視之為表演藝術。在本港，亦設有「香港花式劍球協會」，宗旨是以專業及有系統的劍球課程推廣劍球運動。

保良局朱正賢小學校長高凱聯表示，資訊科技急速發展，學童使用平板電腦與智能手機的情況，日漸普遍，但學校相信益智玩具，對孩子的發展更具意義。因此，自上學年起，該校便每年向所有學生送上一個「年度玩意」，讓他們在課餘時不再「機」不離手，可動手動腦，得到實在的樂趣。

保良局朱正賢小學繼上學年，向每位學生派發「索馬立方」後，本學年10月起再向全校學生派發「一人一劍玉」。上學年派發的「索馬立方」，讓學生在疫情下仍可留家抗逆兼玩遊戲；而今年的「年度玩意」—「劍玉」，表面上看，仍似是讓他們各自玩，但學校加入了自創玩法，讓同學們在獨自挑戰和征服劍玉的花式後，可與數位同學，以過關形式一起挑戰，鼓勵他們在群體中互相遷就、彼此守規，更重要是能夠與別人分享快樂。

為讓學生全面掌握劍玉的多元玩法，該校除了聘請導師於課堂內以專項活動或表演形式，讓同學體驗和學習各款劍玉招式，更定期發放示範短片及進階的挑戰招式，期望他們能於參與活動過程中學習訂立目標，為實踐目標而努力，更培養出耐力及專注力。若學生選擇劍玉作為專項活動，校方更會安排劍玉專業導師，教授他們八堂花式劍玉。高小學生學習和掌握到各項花式劍玉後，可於小息時間約15分鐘，到有蓋操場練習，亦可教授初小學生玩劍玉。該校自12月5日恢復全日制面授課堂後，更可讓學生每日利用午息長達25分鐘時間，在校內練習劍玉。

同時，為配合保良局朱正賢小學於2021-2024年度以「童樂『敬』投‧『學』在其中」R-E-A-D為學校發展計劃主題，校方亦設有劍玉挑戰獎賞計劃，讓在家中成功挑戰到指定花式或動作的學生，拍下片段作紀錄，呈交予學校，以換取【正賢密蜜賞】獎賞計劃大貼紙作獎勵，儲齊足夠的大貼紙可換領心儀獎賞。校方期望，透過計劃強化及培養學生「敬」與「勤」的態度，希望學生尊重他人及生命，並鼓勵學生追尋夢想，勇於接受挑戰，為目標而努力。

高校長坦言，眼見學生們成功挑戰後流露出燦爛的笑容，令她感到他們所獲得的滿足感，確是非筆墨所能形容。

為了讓學生追尋夢想、各展所長，校方趁著今年聖誕節為學生安排了一個大型實體聖誕聯歡活動「CJY’s Got Talent」，活動以班級為單位，每班派出一至兩組表演隊伍作公開演出，表演項目不限，劍玉也是其中一項，還有唱歌、跳繩、說故事等，期間也讓同學分享自己所學的學習成果，以及營造學生之間互勵互勉的團體氛圍，讓學生過一個難忘的聖誕節。

看見同學們均樂在其中，該校計劃在學年末舉行「終極劍玉大激鬥」，讓他們發揮所長，更會鼓勵具潛質的同學參與由外間機構舉辦的比賽，讓這「年度玩意」變得不平凡。

（內容由保良局朱正賢小學提供）

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