校園天地｜聖公會基孝中學：偕五校舉辦聯校英語說話訓練
近年疫情肆虐，社會各界受到不少衝擊，教育界也未能幸免。停課導致學生缺少與同儕溝通的機會。雖說以網上形式繼續授課，對學習進度有一定影響，但是，說話訓練的機會卻大減，尤其是英語。聖公會基孝中學英文科組，為了盡量降低疫情對中六生口語訓練的影響，讓他們及早適應即將面臨的公開試，遂邀請五邑司徒浩中學、香港道教聯合會青松中學、梁式芝書院、新亞中學與聖安當書院，並聯繫香港中文大學教育學院，共同舉辦「聯校英語說話訓練」。（內容由聖公會基孝中學提供）
疫情影響困難重重 無阻老師籌備訓練
「聯校英語說話訓練」絕非一天促成，基孝中學除了提供設備和場地，全體英文老師更擔任考評員，並於事前騰出空餘討論題目，為是次活動付出不少精神和時間。老師深知聯校訓練對學生有益，故全力籌備活動。奈何疫情反覆，計劃屢屢受阻。幸虧疫苗注射率日漸提升，傳播風險下降，六校隨即敲定時間，活動最終於十一月下旬圓滿結束。
在疫情下，推行聯校活動困難重重，為甚麼仍要堅持舉辦？基孝中學英文科主任陳曉晴老師認為：「若只有同校中六生參加訓練，同學互相認識，當然能暢所欲言。但在公開口試中與之討論的，不再是熟悉的同儕，而是陌生的面孔。在此環境下，同學們能發揮原有水準嗎？為了打破局限，便決定邀請友校師生及香港中文大學教育學院，共同舉辦模擬口試。」五校英語老師和在讀中大教育系學生，因此到基孝中學擔當考評員，為二百名應考生準備即將到來的文憑試。
六校中大齊聚基孝 致力準備全為考生
聖公會基孝中學舉辦「聯校英語說話訓練」，目的就是讓學生熟悉公開口試的評核方式，以及體驗實際考試的環境。活動當天，六校約二百名學生以英文字母A至L代表；每組四人，各校學生平均分散於各組；一間課室，三組學子，由一至兩位老師或中大教育系學生擔任考評員。為了讓應考生得到更多的訓練機會，共設三條討論題目，考評員則梅花間竹地教導學生應試技巧和因應同學表現，指出其不足之處。
「聯校英語說話訓練」能圓滿完結，有賴六校無分彼此的互相協作和老師們無私的付出。在疫情期間舉行大型活動掣肘極多，擔心學子的身體健康與否？會否影響到他們的備考時間？更需考慮風險，做足疫情防控設施。最終，老師捐棄休息日，在星期六擔當考評員，為學生點評及剖釋公開試的要點，充分體現出對芸芸學生的關懷。此外，是次活動為六校交流奠下基礎，可預見將會舉辦更多的聯校活動；連結大專院校，為未來教師提供平台，實踐所學，盡其社會責任，服務社區。
學生深知機會難得 不枉校方一番心血
陳同學、高同學及梁同學也是基孝中學中六應考生，三位同學俱認為參加「聯校英語訓練」令他們獲益良多，不止能從中認知自己的不足，又可熟悉文憑試的考核方式，不致臨危怯場。並希望校方再次舉辦是項活動，他們必定參與。
陳同學曾認為英語口試是不需複習的，覺得說話考試就是與朋友們對談一般，只是使用英文而已。但是參加訓練後，便了解到討論與日常對話有極大差異，而且，犯了香港學子通病：生詞量不足，導致討論時說話跟不上腦中所想。高同學也認同此點，且認為藉考試前的訓練，令同學明瞭自己的弱項，使他們覓得改善方向。更指出學校就此問題，為他們整理關聯生詞表。梁同學則認為參加模擬口試所獲甚豐，惟老師人數有限，並非三條討論題目也有老師在場點評，美中不足。當然，同學們也明白到老師分身不暇，難以實現一位老師負責一組學生。對此，陳曉晴老師認為，若再次舉辦聯校說話訓練，可加深各大專院校的合作，讓更多的教育學系學生參與其中，使聯校訓練盡善盡美。
（內容由聖公會基孝中學提供）
若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）
WhatsApp或電話聯絡：35828747