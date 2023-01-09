校園天地｜聖公會基孝中學：偕五校舉辦聯校英語說話訓練

近年疫情肆虐，社會各界受到不少衝擊，教育界也未能幸免。停課導致學生缺少與同儕溝通的機會。雖說以網上形式繼續授課，對學習進度有一定影響，但是，說話訓練的機會卻大減，尤其是英語。聖公會基孝中學英文科組，為了盡量降低疫情對中六生口語訓練的影響，讓他們及早適應即將面臨的公開試，遂邀請五邑司徒浩中學、香港道教聯合會青松中學、梁式芝書院、新亞中學與聖安當書院，並聯繫香港中文大學教育學院，共同舉辦「聯校英語說話訓練」。（內容由聖公會基孝中學提供）



疫情影響困難重重 無阻老師籌備訓練

「聯校英語說話訓練」絕非一天促成，基孝中學除了提供設備和場地，全體英文老師更擔任考評員，並於事前騰出空餘討論題目，為是次活動付出不少精神和時間。老師深知聯校訓練對學生有益，故全力籌備活動。奈何疫情反覆，計劃屢屢受阻。幸虧疫苗注射率日漸提升，傳播風險下降，六校隨即敲定時間，活動最終於十一月下旬圓滿結束。

在疫情下，推行聯校活動困難重重，為甚麼仍要堅持舉辦？基孝中學英文科主任陳曉晴老師認為：「若只有同校中六生參加訓練，同學互相認識，當然能暢所欲言。但在公開口試中與之討論的，不再是熟悉的同儕，而是陌生的面孔。在此環境下，同學們能發揮原有水準嗎？為了打破局限，便決定邀請友校師生及香港中文大學教育學院，共同舉辦模擬口試。」五校英語老師和在讀中大教育系學生，因此到基孝中學擔當考評員，為二百名應考生準備即將到來的文憑試。

「聯校英語說話訓練」舉辦地點：聖公會基孝中學。六校老師及未來教育界人才共聚一堂為芸芸學子準備即將到來的中學文憑試。（聖公會基孝中學提供）

六校中大齊聚基孝 致力準備全為考生

聖公會基孝中學舉辦「聯校英語說話訓練」，目的就是讓學生熟悉公開口試的評核方式，以及體驗實際考試的環境。活動當天，六校約二百名學生以英文字母A至L代表；每組四人，各校學生平均分散於各組；一間課室，三組學子，由一至兩位老師或中大教育系學生擔任考評員。為了讓應考生得到更多的訓練機會，共設三條討論題目，考評員則梅花間竹地教導學生應試技巧和因應同學表現，指出其不足之處。

「聯校英語說話訓練」能圓滿完結，有賴六校無分彼此的互相協作和老師們無私的付出。在疫情期間舉行大型活動掣肘極多，擔心學子的身體健康與否？會否影響到他們的備考時間？更需考慮風險，做足疫情防控設施。最終，老師捐棄休息日，在星期六擔當考評員，為學生點評及剖釋公開試的要點，充分體現出對芸芸學生的關懷。此外，是次活動為六校交流奠下基礎，可預見將會舉辦更多的聯校活動；連結大專院校，為未來教師提供平台，實踐所學，盡其社會責任，服務社區。

六校文憑試應考生分散於各個班房，接受老師們的指導。學生們認真討論題目，老師則不斷記錄重點，在討論結束後為學子講評。（聖公會基孝中學提供）

學生深知機會難得 不枉校方一番心血

陳同學、高同學及梁同學也是基孝中學中六應考生，三位同學俱認為參加「聯校英語訓練」令他們獲益良多，不止能從中認知自己的不足，又可熟悉文憑試的考核方式，不致臨危怯場。並希望校方再次舉辦是項活動，他們必定參與。

陳同學曾認為英語口試是不需複習的，覺得說話考試就是與朋友們對談一般，只是使用英文而已。但是參加訓練後，便了解到討論與日常對話有極大差異，而且，犯了香港學子通病：生詞量不足，導致討論時說話跟不上腦中所想。高同學也認同此點，且認為藉考試前的訓練，令同學明瞭自己的弱項，使他們覓得改善方向。更指出學校就此問題，為他們整理關聯生詞表。梁同學則認為參加模擬口試所獲甚豐，惟老師人數有限，並非三條討論題目也有老師在場點評，美中不足。當然，同學們也明白到老師分身不暇，難以實現一位老師負責一組學生。對此，陳曉晴老師認為，若再次舉辦聯校說話訓練，可加深各大專院校的合作，讓更多的教育學系學生參與其中，使聯校訓練盡善盡美。

學生在討論前，整理資料，記錄話稿。認真地對待是次得來不易的聯校英語說話訓練。（聖公會基孝中學提供）

（內容由聖公會基孝中學提供）

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