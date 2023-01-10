校園天地｜逆境重生　自強不息　董之英足球隊連續十七年稱霸學界

仁濟醫院董之英紀念中學在12月3日決賽一戰以7:0撃敗林大輝中學足球隊後，連續十七年勇奪學屆足球比賽沙西甲一組（U19 Division1）冠軍殊榮。整個校園在熱烈歡騰的氣氛中，期待著足球隊在全港學界足球精英賽再度譜寫香港傳奇。（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）



校監、校董、辦學團體代表、校長及一眾師生合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

董之英素有「學屆皇馬」和「學屆巴塞」等美譽，曾六奪全港學界足球精英賽冠軍，歷年折服「男拔」、「喇沙」、「英皇佐治五世」等傳統足球勁旅，在學界足球中享負盛名。但原來風光背後，該校足球隊原來今年也一度經歷低潮，卻撰寫出一個鮮為人知的勵志故事。

事緣董之英與傑志足球會合辦長達11年的「傑志計劃」剛告終結之時，適逢疫情之故逼使足球隊暫停集體操練，亦令隊員們無所適從。其時，坊間謠傳的學校將逐步放棄足球培育、甚至放棄足球隊員之說更是甚囂塵上；而因學生人數銳減，足球隊員出現斷層之憂，更讓球隊上下風聲鶴唳，士氣接連受挫。及至9月學屆足球賽重啟，董之英足球隊仍未重拾狀態，在分組賽首場即初嘗敗績，令昔日學界足球皇者出現信心危機。

可幸的是董之英足球隊員的DNA是從不輕言投降的。在知恥近乎勇中，足球隊成員除了每周兩課的常規訓練外，更自發要求「加操」，加強彼此默契，以上下一心，積極求進的決心，立誓重拾綠茵場上的那份驕傲。在及後的征途上，董之英披荊斬棘，最終擊敗各校好手，高舉勝利金盃，再度刻鑄沙西區傳誦的神話傳說。

毋庸置疑的是，董之英足球隊的輝煌成就，與一直承蒙校董會的積極支持不無關係。在與「傑志」的合作關係結束後，該校已自力安排，邀請利物浦國際足球學校（香港）的專業教練訓練學生的紀律性、球技、團隊精神，並為每場比賽進行賽前部署、臨場調配與賽後檢討，讓學生身、心、技皆愈見成熟。該校黃子文校董更身體力行，傾注對足球校隊發展的熱誠，每場比賽前例必提早到場激勵一眾校隊成員；比賽期間，他與黃攸杰校長更必然是球員席的座上客，與場上學生一同作賽。所謂疾風知勁草！在沒有硝煙的綠茵場上，董之英足球隊經歷浴火重生，延續沙西區霸主之名，成就更見彌足珍貴。

全體球員合照。（仁濟醫院董之英紀念中學提供）

回首董之英創校之初，以職業先修學校的身份，肩負教導非主流學術學生的責任，為學生他日投身職場、貢獻社會作好準備，此可謂任重而道遠。及後中學架構的轉變，董之英仍秉持照顧弱勢社群學生的信念，推展「三元教育」，讓「學術、體育、創藝」三者並重，以其獨有的特色課程，為香港培育多元化的專才。該校為學生訂定專業的創意藝術及體育課程，校園內設置專業片場，讓學生學習電影業的知識與技藝；又特意將足球課編入常規課程中，讓學生能在每周接受6小時的專業足球培訓。這些安排，讓學生能在接受一般的學術教導外，亦能在特色課程中發掘獨有的潛能，綻放人生光芒。而且，該校對學生的紀律要求更是一絲一苟，在嚴而有愛的校園文化中，培育學生成為文武全才的社會棟樑。

然而，近年香港學界面臨出生率下降的問題，教育局於2022年9月公佈學生人數銳減，公營學校的中一級減少了22班，去年報考DSE的人數也創歷史新低，卻嚴重影響了一眾弱勢學校的學生發展。

董之英校長黃攸杰指出，近年該校受適齡學童數目銳減，正飽受收生不足之困，此情況對足球隊而言更是一項嚴竣的挑戰。在昔日的高峰期，董之英能在200名學生中挑選11名正選球員，陣容堅實，人強馬壯；反觀今年在兵微將寡的景況下，足球隊只能由50位球員中選出11位主力球員，板凳深度有限，對球隊而言是一個前所未遇的關隘。幸球隊上下戮力，拼上球隊過往的尊嚴與驕傲，最後仍能在逆境中振作重生。

面對學生數目下降的難關，黃校長相信天道酬勤，並期望董之英亦如該校足球隊一樣，以堅實的內涵沉着應對未來的挑戰，繼續保持照顧弱勢社群子弟的初心，發展學校的特色，為莘莘學子提供多元發展的機會。

（內容由仁濟醫院董之英紀念中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747